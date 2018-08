Según su exabogado, Trump le ordenó pagar a dos mujeres para comprar su silencio

Michael Cohen, el exabogado de Donald Trump, se declaró este martes culpable de varios delitos, incluido el de violar las normas de financiación de campañas electorales por comprar el silencio de mujeres que tuvieron supuestas relaciones con el ahora presidente de EE.UU.



Tras meses en el centro de las investigaciones, Cohen aceptó finalmente un acuerdo con las autoridades, que también le perseguían por supuesta evasión fiscal y fraude bancario, delitos que también admitió, según confirmó en una comparecencia el fiscal del caso, Robert Khuzami.



El fiscal explicó que "estos cargos tan graves contra Cohen reflejan un patrón de mentiras y de deshonestidad durante un largo periodo de tiempo".



El letrado, que quedará en libertad bajo fianza, conocerá su pena el próximo 12 de diciembre y se enfrenta a la posibilidad de pasar varios años en la cárcel.



Cohen admitió ante el juez que, durante la campaña de las elecciones presidenciales de 2016, pagó a dos mujeres para que guardaran silencio sobre sus supuestas relaciones con Trump.



Lo hizo, según aseguró, "bajo dirección del candidato" y "con el objetivo principal de influir en las elecciones".



Cohen admitió haber violado de esa forma las normas sobre financiación de campañas electorales, al hacer una contribución no declarada.



El abogado gestionó pagos a la actriz porno Stormy Daniels y a la exmodelo de Playboy Karen McDougal para que no hablasen de las supuestas relaciones que tuvieron con Trump.



En el caso de Daniels, la transacción tuvo lugar en octubre de 2016, en la recta final para las elecciones y cuando la imagen del magnate neoyorquino estaba muy dañada por comentarios sexistas y acusaciones de acoso.



En los últimos meses, Trump ha tratado de distanciarse del que durante años fuera uno de su más estrechos colaboradores, después de que en abril el FBI registrase la oficina de Cohen y confiscase multitud de documentos.



El abogado, mientras, había sugerido recientemente que podría cooperar con las autoridades y en contra del presidente con el fin de evitar la cárcel.



El acuerdo alcanzado con los fiscales, sin embargo, no incluye un compromiso de colaboración por parte de Cohen, que según fuentes citadas por varios medios estadounidenses optó por declararse culpable para evitar un largo juicio y una multa más grande.