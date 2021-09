Evergrande, gigante inmobiliario, provoca protestas en China: debe U$S 300.000 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las protestas contra el tambaleante gigante inmobiliario chino Evergrande se extendieron este miércoles a más ciudades en China, luego de que la compañía ofrecieses plazas de aparcamiento o propiedades a los inversores que piden el reembolso de su dinero.

La mastodóntica empresa ha reconocido que puede no ser capaz de asumir sus obligaciones, superiores a 300.000 millones de dólares, lo que genera el temor entre compradores, inversores y contratistas de una quiebra que tendría repercusiones en la segunda economía mundial.

Varias decenas de manifestantes volvieron a reunirse por tercer día consecutivo frente a la sede central de Evergrande en Shenzhen, en el sureste de China.



Entre ellos había compradores de viviendas en construcción que ya habían avanzado su dinero y temen que el inmueble no termine entregándose.



El grupo cantó "Evergrande, devuélvenos nuestro dinero". Aunque no encontraron una fuerte presencia policial, los manifestantes no quisieron dispersarse, furiosos especialmente después de que Evergrande aparentemente les ofreciera saldar su deuda con promesas de supuestas propiedades, aparcamientos o unidades de almacenaje.

"Nos han ofrecido tiendas, guarderías, plazas de aparcamiento (...) pero no podemos usarlas. Ninguno de nosotros acepta eso", dijo una mujer que solo quiso dar su apellido, Wang.



La mujer aseguró que su empresa financiera está sufriendo debido a las deudas impagadas del promotor inmobiliario.

Los expertos afirman que la compañía que cotiza en la bolsa de Hong Kong tiene más de un millón de propiedades pagadas por clientes y aún sin construir, lo que aumenta la sensación de pesadilla entre los inversores chinos, muchos de ellos compradores de su primera vivienda.



Evergrande, una de las mayores empresas privadas de China y uno de los líderes internacionales en la promoción inmobiliaria, reconoció el martes encontrarse bajo "enorme presión", pero descartó el escenario de una quiebra.



El promotor inmobiliario se ahoga en una montaña de obligaciones superior a los 300.000 millones de dólares después de años de endeudamiento para financiar un crecimiento trepidante.



Este miércoles, consultada por la AFP, la firma no quiso hacer comentarios.

El promotor inmobiliario, cuya rápida expansión en 280 ciudades chinas hizo crecer su reputación, aparece ahora al borde del colapso, aunque los expertos afirman que el gobierno chino no permitirá una quiebra caótica.

Protestas muy poco comunes

"Una quiebra de Evergrande podría dañar la confianza de los consumidores si afecta a los depósitos pagados por los hogares para casas que todavía no han sido completadas, pero asumimos que el gobierno actuará para protegerlos", dijo la agencia de calificación Fitch en una nota este miércoles.

En la provincia de Jiangsu (este), inversores nerviosos se reunieron el miércoles por la mañana afuera de las oficinas de la compañía en la ciudad de Taizhou.



Protestas similares se registraron en la provincia de Anhui y trabajadores reclamaron por sus salarios en la ciudad de Ezhou, en Hubei, también en el este del país.



La preocupación crece entre los proveedores que no han recibido su pago --algunos de ellos en Shenzhen afirman que se les debe cerca de un millón de dólares--, así como entre los inversores que confiaban en los rendimientos de retorno para pagar sus propias deudas y los salarios de sus empleados.



Es muy poco común que las autoridades comunistas de China permitan protestas de cualquier tipo, especialmente en varias ciudades al mismo tiempo.



Las redes sociales, habitualmente bajo estricto control por parte, ardían el martes con imágenes de las manifestaciones.



Los expertos dicen que este enfoque permisivo podría marcar el deseo del gobierno chino de mostrar a la opinión pública que está de su lado mientras estudia los próximos pasos a seguir.

Evergrande fue fundado en 1996 por Xu Jiayin, que se convirtió en el hombre más rico de China durante el boom inmobiliario del país en los años 1990.



En esos años invirtió en masivas promociones en nuevas ciudades y en 2009 recaudó 9.000 millones de dólares en su salida a la bolsa de Hong Kong.