Europa reclama a EE.UU. por rol global

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Estados Unidos rechazó el fin de semana las críticas europeas, y en particular las de los presidentes de Alemania y Francia, que le acusan de replegarse del escenario mundial y debilitar Occidente bajo la administración de Donald Trump.

La Conferencia sobre Seguridad de Múnich, la mayor cita internacional anual sobre defensa, fue escenario de un rifirrafe diplomático sobre este asunto con la intervención del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo.

El alto funcionario estadounidense rechazó de plano las críticas del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, quien en este mismo foro criticó el viernes el egoísmo nacional propagado por Trump.



Estas críticas y otras del mismo estilo vertidas en los últimos años "no reflejan en absoluto la realidad", declaró Pompeo.



"Tengo el agrado de informarles que la muerte de la Alianza Transatlántica está groseramente sobre-exagerada", agregó.



El presidente alemán, que no dispone de poder ejecutivo pero que su voz es respetada en Alemania, lamentó que el aliado "Estados Unidos, rechace bajo la administración actual incluso la idea de una comunidad internacional".



"Los países son invitados a colocar sus propios intereses por encima de aquellos de todos los otros, 'Grande de nuevo' incluso a costa de los vecinos y socios", dijo en relación al lema de campaña del estadounidense.



Como respuesta, Pompeo defendió que su país ha contribuido al fortalecimiento de la OTAN en su flanco oriental, cerca de la frontera con Rusia, y lideró el esfuerzo para poner fin al "califato" autoproclamado de la organización Estado Islámico en Siria.



"Deberíamos tener confianza en la alianza transatlántica, estamos ganando y lo hacemos juntos", remarcó.



Pero después, el presidente francés, Emmanuel Macron aseguró lo contrario. "Hay debilitamiento de Occidente" y "hay una política estadounidense que empezó hace varios años y no solo con esta administración que incluye un cierto tipo de repliegue, una reformulación de su relación con Europa", que hay que tener en cuenta, dijo Macron.



En este contexto, Europa debe "surgir como una potencia política, estratégica", instó el mandatario francés.