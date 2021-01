Estados Unidos: cuáles son los requisitos para viajar que comenzaron a regir hoy

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este martes comenzó a regir la restricción para viajar a Estados Unidos desde los países de la zona Schengen, el Reino Unido, Irlanda y Brasil, luego de que el presidente Joe Biden las restableciera como una forma de prevenir el aumento de casos de coronavirus.

Estas restricciones habían sido levantadas por su antecesor, Donald Trump, dos días antes de abandonar la Casa Blanca y así su puesto como mandatario.

Biden firmó una orden ejecutiva para mantener esas limitaciones, de las que están eximidos los ciudadanos estadounidenses, y agregó a Sudáfrica a esa lista de naciones.

"He determinado que es en interés de EE.UU. adoptar una acción que restrinja y suspenda la entrada a EE.UU. -como inmigrantes o no inmigrantes- de los no ciudadanos de EE.UU. que hayan estado físicamente presentes en la zona Schengen, el Reino Unido (excluyendo los territorios fuera de Europa), la República de Irlanda y la República de Sudáfrica", dice el mandatario en el texto.

La medida se aplica mientras los Departamentos de Salud y Servicios Humanos, de Seguridad Nacional y de Transporte examinan las precauciones adoptadas frente a los viajes internacionales y toman nuevas acciones.



Requisitos para ingresar

Para los residentes de los países que no integran la lista, igual rigen ciertos requisitos que se deben cumplir para que su ingreso a Estados Unidos sea permitido, incluso aunque sea por una escala.

La Embajada de Estados Unidos en Uruguay informó que es necesario contar con el resultado de un test de coronavirus realizado como máximo 72 horas antes de viajar; la prueba de detección debe ser del tipo viral (NAAT o de antígenos).

En caso contrario se tiene que llevar un comprobante médico que indique que se recuperó de la enfermedad. En ambos casos la documentación se puede presentar de forma impresa o electrónica.

"La documentación del resultado de la prueba debe incluir información que identifique a la persona, la fecha en que se tomó la muestra y el tipo de prueba. La prueba con resultado negativo debe incluir información que demuestre que la prueba se hizo en los 3 días previos al vuelo. La prueba con resultado positivo debe incluir información que demuestre que la prueba se hizo en los 3 meses previos al vuelo", detalló la Embajada.

Estos documentos deberán ser entregados a la aerolínea momentos antes de viajar. "La aerolínea confirmará el resultado negativo de las pruebas de detección del COVID-19 o la documentación de recuperación de todos los pasajeros antes de abordar", indica el comunicado.



"Esta orden aplica a todos los pasajeros de vuelos aereos, mayores de 2 años, viajando a los Estados Unidos, incluidos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes", indicó la Embajada.

Con respecto a la llegada al país, el comunicado explica que se recomienda a los viajeros que se hagan una prueba de detección entre 3 y 5 días después del viaje.

Además se pide que, incluso si el resultado de su prueba es negativo, se se queden en su casa los 7 días indicados. Si no se realiza una prueba de detección, lo más seguro es quedarse en cuarentena por 10 días. "Siempre siga las recomendaciones y respete los requisitos estatales y locales relacionados con los viajes", agrega.



Países para los que rige la prohibición de entrada

Excepto en situaciones específicas, las personas extranjeras que hayan estado en alguno de los siguientes países en los últimos 14 días no podrán ingresar a los Estados Unidos.



China, Irán, Espacio Schengen de Europa (Alemania, Austria, Bélgica, Ciudad del Vaticano, Dinamarca, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, San Marino, Suecia, Suiza), Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte), República de Irlanda, Brasil