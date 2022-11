Demócratas retienen control del Senado de EEUU mientras Trump prepara postulación para 2024

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El partido Demócrata del presidente Joe Biden retuvo el control del Senado de Estados Unidos tras las elecciones de medio mandato, mientras el republicano Donald Trump se prepara para anunciar otra candidatura a la Casa Blanca en 2024.

Las cadenas de TV anunciaron el sábado que la demócrata Catherine Cortez Masto retuvo la banca del Senado de Nevada, con lo cual el partido oficialista se queda con 50 de los 100 escaños de esa cámara, necesarios para tener una mayoría, pues la vicepresidenta Kamala Harris tiene el poder de desempate.



Biden celebró el resultado desde Phnom Penh, Camboya, donde asiste a una cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). "Me siento bien y con expectativa de cara a los próximos dos años", indicó, asegurando que tras ello va políticamente "más fuerte" a la reunión con su par chino, Xi Jinping.



Los demócratas aún podrían ganar la banca del estado de Georgia, donde habrá una segunda vuelta el 6 de diciembre.

Las cadenas ya habían proyectado el viernes la reelección del senador demócrata Mark Kelly en Arizona. Los republicanos, que no lograron la "ola roja" esperada en estos comicios de medio mandato tradicionalmente desfavorable al oficialismo, parecen sin embargo capaces de recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes. Y ya anticiparon que usarán esa ventaja en la cámara baja para lanzar investigaciones parlamentarias contra la administración Biden y sus allegados.

Pero sin el Senado, la oposición republicana no podrá aprobar leyes contrarias al gobierno ni bloquear nombramientos de jueces, embajadores y funcionarios de gobierno.



El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, se apresuró a celebrar la victoria de su partido, tuiteando que el resultado era una "reivindicación" de los logros de los demócratas.



Según NBC News, los republicanos tendrán una mayoría de apenas cinco escaños, de 220 contra 215.Sin embargo, restan unos 20 comicios que no han arrojado aún el resultado, principalmente en California.

Trump anunciará postulación



Trump anunciará la próxima semana que buscará llegar a la presidencia en 2024, dijo el viernes Jason Miller, un asesor del exmandatario.



En los últimos días, el expresidente, que tendrá 78 años en las próximas elecciones, había estado insinuando que pretende una nueva candidatura presidencial mientras hacía campaña por los candidatos republicanos, y ya dijo que hará un "anuncio muy importante" el 15 de noviembre.



"El presidente Trump va a anunciar el martes que se postula para presidente", dijo Miller a Steve Bannon, otro exasesor de Trump, en su popular pódcast "War Room". La candidatura de Trump sería su tercera carrera por la presidencia, luego de perder contra Biden en 2020. Después de esa derrota, el magnate republicano promovió afirmaciones de fraude sin fundamento, algunas de las cuales llevaron a un motín sin precedentes el 6 de enero de 2021 en el Capitolio en Washington.



Aunque más de 100 postulantes republicanos que cuestionaron los resultados de la elección presidencial de 2020 ganaron sus respectivas carreras, algunos de los favoritos de Trump perdieron ante los demócratas escaños clave.



En Pensilvania, los demócratas se quedaron con una banca republicana tras la derrota de Mehmet Oz, un médico estrella de la TV respaldado por Trump, quien nunca ocupó un cargo público y vive principalmente en Nueva Jersey. Trump esperaba subirse a una "ola roja" que lo prepararía para otra candidatura presidencial. Pero el "Grand Old Party", o GOP, el nombre oficial del partido republicano, no colmó sus expectativas.

En las elecciones de mitad de mandato se renueva la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado de 100 miembros, y se eligen varias gobernaciones y cargos locales.



- "Inmunidad absoluta"-



Paralelamente, los abogados de Trump impugnaron el viernes una citación del comité especial del Congreso estadounidense que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Alegaron que el exmandatario tenía "inmunidad absoluta" y que no testificará la próxima semana.

La citación es "inválida, ilegal e inaplicable", dijeron los abogados en la demanda, argumentando que Trump sigue gozando del llamado privilegio ejecutivo casi 22 meses después de dejar el cargo, y no puede ser obligado por el Congreso a comparecer.

La entrada anticipada de Trump en la carrera electoral puede estar diseñada en parte para evitar posibles cargos penales por llevarse documentos confidenciales de la Casa Blanca; intentar anular las elecciones de 2020; y promover el ataque al Capitolio de Estados Unidos.

También puede buscar intentar socavar las posibilidades de su potencial principal rival para la nominación presidencial republicana, el gobernador de Florida Ron DeSantis, estrella en ascenso de los republicanos tras ganar cómodamente la reelección el martes.