Tras caída de Jersón, y éxodo de refugiados, Rusia y Ucrania se disponen a la segunda negociación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una semana después de la invasión de Ucrania por Rusia, Moscú y Kiev celebrarían este jueves una segunda ronda de negociaciones en vistas a un eventual alto el fuego en esta guerra que ya provocó el éxodo de un millón de refugiados.

Las discusiones empezarán el jueves por la mañana en un lugar de Bielorrusia situado "no lejos de la frontera con Polonia", dijo el jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinski.



Los primeros contactos del lunes, también en Bielorrusia, no supusieron grandes avances. Kiev descarta capitular y reclama un alto el fuego y la retirada de las fuerzas invasoras de su territorio. Por su lado, Moscú exige el reconocimiento de Crimea como territorio ruso y la "desmilitarización y 'desnazificación' del Estado ucraniano".



Estados Unidos quiere "respaldar los esfuerzos diplomáticos" de Ucrania para conseguir un alto el fuego con Rusia, aunque "es mucho más difícil conseguirlo cuando los tiros resuenan y los tanques avanzan", dijo el secretario de Estado Antony Blinken.



El principal canal abierto entre Occidente y Putin pasa por Francia, cuyo presidente Emmanuel Macron aseguró en un discurso televisado querer "seguir en contacto" con el dirigente del Kremlin.



"Nosotros no estamos en guerra contra Rusia", afirmó el presidente francés.

Caída de Jersón

La reunión se lleva a cabo al día siguiente de la caída de la ciudad portuaria de Jersón, de 290.000 habitantes, situada en el sur, a orillas del Mar Negro.

Se trata de la principal victoria hasta la fecha de las fuerzas armadas rusas, que prosiguen su ofensiva en ciudades del este del país como Járkov o Mariúpol.



Cientos de civiles ucranianos han fallecido desde el lanzamiento de la invasión, que será investigada por el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), el británico Karim Khan, por presuntos crímenes de guerra después de repetidas acusaciones de Kiev de bombardeos contra zonas residenciales.



Las autoridades de Jersón confirmaron en la noche del miércoles la caída de la ciudad, afirmando que la bandera ucraniana seguía ondeando en los edificios públicos.

"Los ocupantes están en todas las partes de la ciudad y son muy peligrosos", dijo en Telegram el responsable de la administración regional, Guennady Lakhuta.



El alcalde de Jersón, Igor Kolykhayev, anunció haber hablado con las tropas invasoras e impuso un toque de queda nocturno y la restricción de circular en automóvil.



"Hasta aquí todo va bien. La bandera que ondea encima nuestro es ucraniana. Y para que esto siga así, estas exigencias deben ser respetadas", señaló.

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) denunció la muerte de una empleada en esa ciudad, donde "misiles, proyectiles y cohetes están impactando edificios residenciales y centros urbanos, matando e hiriendo a civiles inocentes".Responsables eclesiásticos citados por la agencia Interfax indicaron que una iglesia ortodoxa en Járkov resultó dañada, pero sin causar víctimas.



Autoridades locales también denunciaron ataques aéreos en la cercana ciudad de Izium que mataron a ocho personas, incluidos dos niños.

En la capital Kiev se escucharon fuertes explosiones durante la noche, según mensajes en redes sociales. En la estación de metro de Dorohozhychi, AFP vio decenas de familias refugiadas. Algunas llevaban las seis últimas noches escondidas bajo tierra.



Un millón de refugiados





El aislamiento de Moscú quedó patente en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que aprobó por aplastante mayoría (141 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones) una resolución para exigir a Rusia la retirada de sus tropas de Ucrania y "deplorar" su invasión.



Este jueves, ONU anunció que más de un millón de personas huyeron de Ucrania.

"En solo siete días, hemos asistido al éxodo de un millón de refugiados desde Ucrania hacia los países vecinos", tuiteó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi.



Su agencia lanzó esta semana un llamamiento para recaudar 1.700 millones de dólares para ayudar a los 16 millones de personas que estiman que necesitarán ayuda en los próximos meses por este conflicto, 12 millones desplazados en Ucrania y 4 millones refugiados en el extranjero.



La invasión provocó múltiples sanciones de gobiernos, instituciones y empresas occidentales para aislar a Rusia diplomática, económica, cultural y deportivamente.



El miércoles, la UE excluyó a siete bancos rusos del sistema de comunicación interbancaria Swift y el Banco Mundial suspendió todos sus programas de ayuda en Rusia y Bielorrusia.



Pero la guerra y las sanciones también dispararon al alza los precios del petróleo, que se sitúan en récords desde hace casi una década, y también del aluminio. En Rusia, el rublo ha perdido más de un tercio de su valor y numerosos empleos se ven en peligro.