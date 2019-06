Botsuana despenaliza relaciones mismo sexo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Botsuana, gracias a un fallo de su Tribunal Superior de Justicia, se sumó ayer martes a los países de África que despenalizaron la homosexualidad.

En naciones como Tanzania o Mauritania las relaciones homosexuales aún tienen penas de treinta años de prisión y lapidación, respectivamente. Sudán y el norte de Nigeria, bajo la ley islámica, contemplan la pena de muerte para castigar estos actos, si bien raramente se aplica.



Botsuana ahora integra un grupo de más de veinte países, como Ruanda, Costa de Marfil o Seychelles, donde no son ilegales las relaciones entre personas del mismo sexo.



El juez Michael Leburu dijo al anunciar el fallo que “el Estado no puede actuar como un policía en las camas de la gente”. Las normas anuladas ayer por la justicia, en vigor desde 1965, preveían penas de hasta siete años de prisión. Son “reliquias de la era victoriana” que “ya no son viables”, dijo el juez.



Para Gunilla Carlsson, directora ejecutiva del Programa de la ONU para el VIH/Sida (ONUSIDA), esta sentencia “debería animar a otros países a revocar leyes injustas que criminalizan las relaciones homosexuales y bloquean el acceso de las personas a servicios básicos, incluidos la sanidad”.



El fallo en Botsuana se conoce tres semanas después de una decisión en sentido contrario del Tribunal Superior de Kenia. El pasado 24 de mayo, esa corte declaró constitucionales los artículos del Código Penal keniano que penalizan las relaciones homosexuales.