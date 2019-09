Bloquean candidatos a Comisión Europea

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Eurocámara bloqueó a dos candidatos a comisarios, la rumana Rovana Plumb y el húngaro Laszlo Trocsanyi, por eventuales conflictos de intereses, un inicio complicado para la próxima Comisión liderada por Ursula von der Leyen.

“La comisión de Asuntos Jurídicos dio su visto bueno para las audiencias de 24 candidatos a comisario. Para dos candidatos, el procedimiento se suspendió al identificarse conflictos de interés”, indicó el vocero de la Eurocámara, Jaume Duch, sobre Plumb y Trocsanyi.



Los miembros de la comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara interrogaron a la socialdemócrata Plumb, aspirante a la cartera de Transportes, sobre dos préstamos que generan dudas a los eurodiputados, a quienes no logró convencer.



“No he hecho nada malo. Siempre he respetado y respeto la ley. Soy lo más transparente posible porque no tengo nada que esconder. ¡Nada!”, dijo Plumb, tras explicarse ante los eurodiputados en la sede de la Eurocámara en Bruselas. Una fuente presente calificó su defensa de “muy floja”.



A continuación, Trocsanyi, del Partido Popular Europeo (PPE, derecha) y aspirante a la cartera de Ampliación, compareció ante los eurodiputados para abordar sus vínculos con el bufete de abogados que fundó en 1991, antes de ser ministro de Justicia del nacionalista Viktor Orban.