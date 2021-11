Aumenta la tensión en Cuba ante la marcha del lunes

Crece la tensión en Cuba por la marcha opositora convocada para el próximo lunes. Un grupo de escritores cubanos en el exilio denunció que el régimen está preparando una represión, en tanto el canciller cubano acusó a Estados Unidos de promover la desestabilización en la isla.

El Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio advirtió de la posibilidad de que se incremente “la represión y la violencia” contra los manifestantes que se espera salgan a las calles el próximo lunes en Cuba.

“El régimen es impredecible, la medida mayor que va a tomar es apostar agentes en las puertas de las casas y no dejar salir a los ciudadanos. En el caso de que haya algún despliegue de personas sin poder controlar los va a reprimir de manera brutal”, afirmó ayer miércoles a EFE Luis de la Paz, presidente de la organización en Miami.



“Cuando uno ve las imágenes (en internet), se queda asombrado de que los que arrestan y reprimen a los manifestantes son personas vestidas de civil. Lo que hace la policía es conducir a los paramilitares a la estación (comisaría), algo típico de los regímenes comunistas”, señaló De la Paz.



En un comunicado, el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio advierte que “el uso de tropas, militares y paramilitares para ensombrecer la anunciada marcha, en esta ocasión se hace más peligrosa por las difundidas imágenes de civiles en las calles armados con fusiles de asalto”.

Al respecto, De la Paz detalla que la organización lanzó el comunicado a partir de “una preocupación mayúscula” por la represión que está anunciando el régimen cubano, que “llega incluso a mostrar en los medios a civiles con armas largas, algo que en el mundo no se permite”.



La Marcha Cívica del lunes próximo, convocada por la plataforma Archipiélago, da continuidad a las protestas que estallaron en Cuba el 11 de julio pasado para reclamar un cambio democrático, las cuales fueron reprimidas con dureza por el régimen del presidido por Miguel Díaz-Canel.



Este lunes Estados Unidos advirtió a Cuba que está preparado para continuar con las sanciones “si la represión y los abusos de los derechos humanos no cesan”.

Por su parte, cerca de 80 personalidades internacionales se han solidarizado con el pueblo cubano “en su lucha por la libertad y la democracia” y respaldado su derecho a manifestarse de forma pacífica.



En una carta encabezada por el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, expresidentes, políticos, representantes del mundo cultural y periodistas, reclaman que los cubanos puedan elegir su futuro, ya que “sus demandas son legítimas y necesarias para la construcción del Estado de Derecho en la isla”.

En tanto, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó ayer miércoles a Estados Unidos de promover “condiciones de desestabilización interna” en la isla, al alentar la marcha convocada para el lunes.



Al hablar ante el cuerpo diplomático acreditado en La Habana, dijo que no permitirán “de ninguna manera que la agresión persistente del gobierno de Estados Unidos (para) generar condiciones de desestabilización interna (...), vayan a aguarnos la fiesta”.

El lunes Cuba reabre sus fronteras al turismo, los estudiantes de primaria vuelven a las aulas y La Habana festeja 502 años de su fundación.

Piden a embajadores mantenerse al margen

El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, instó ayer miércoles a los embajadores acreditados en la isla a mantenerse al margen de la marcha del lunes 15 y reiteró las acusaciones a Estados Unidos de intentar desestabilizar el país. “Sé que algunos de los diplomáticos sufren la presión, a veces pública y personal, para que se sumen a estos actos de desestabilización, y también sé que no lo harán porque son respetuosos de la Convención de Viena”, afirmó el canciller en un encuentro con los representantes extranjeros. Rodríguez dijo que “han emplazado a diplomáticos en La Habana a que participen” en esa marcha.



Dijo además que existe una “campaña de amenazas” contra los corresponsales de la prensa extranjera en La Habana “por no reflejar lo que no existe”.