Asamblea de la ONU analizará si condena o no la invasión rusa a Ucrania

La Asamblea General de la ONU realiza este lunes una sesión extraordinaria de urgencia en la que sus 193 miembros decidirán si condenan o no la invasión de Rusia a Ucrania.

La reunión comenzará a las 12:00 hora uruguaya (15:00 GMT) con discursos del presidente de la Asamblea, Abdulla Shahid, y del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Y se espera una votación de la resolución al terminar las intervenciones que deberían prolongarse hasta el martes, ante el alto número de discursos previstos.

Bajo el título "La agresión armada no provocada de Rusia contra Ucrania", el proyecto de resolución, impulsado por los europeos en coordinación con Kiev y obtenido por la AFP, "condena en los términos más fuertes la agresión de Rusia contra Ucrania".



El texto es similar al presentado por Estados Unidos y Albania y rechazado por un veto de Rusia en el Consejo de Seguridad el viernes. Reclama el retiro inmediato de las tropas rusas de Ucrania y el fin de los combates.



Sus autores esperan rebasar el centenar de votos favorables en la Asamblea, en donde no existe el derecho de veto.



En el Consejo de Seguridad, África y América Latina secundaron la denuncia de la invasión formulada por Estados Unidos y Europa. En la Asamblea General, se espera que los habituales respaldos de Moscú -Siria, Cuba, China, India y otros- apoyen la política rusa o se abstengan al momento de votar.



La sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ONU -que ha ocurrido cerca de una docena de veces en la historia del organismo internacional- será un barómetro de la evolución del mundo, según diplomáticos.



Durante los últimos años, los regímenes autócratas, militares o no, como Rusia, Birmania, Sudán, Mali, Burkina Faso, Venezuela o Nicaragua, parecen estar ganando terreno frente a las democracias.



"La amplitud de la invasión muestra que la intención de Vladimir Putin es ocupar el país, destruir la democracia (en Ucrania) e instalar un gobierno fantoche en Kiev", resumió el fin de semana en el periódico Le Monde Josep Borell, alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores.

Proteger a los civiles

A corto plazo, la ONU va a concentrarse en la crisis humanitaria desencadenada por la invasión rusa. Estados Unidos y la Unión Europea prevén que el conflicto pueda desplazar a entre 5 y 7 millones de personas, si persiste.



Francia convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad para este lunes, con el objetivo de hacer adoptar el martes una resolución a favor del "cese de hostilidades", "la protección de civiles" y que "permita" la llegada de ayuda humanitaria "sin obstáculos".



La posición de Rusia sobre el texto, tras su primer veto el viernes, sigue siendo desconocida.



Desde que inició la invasión, Rusia esgrime la "legítima defensa" prevista por el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Tras haber desplegado decenas de miles de militares en Ucrania y sus alrededores, con tanques, aviones de combate y buques, Putin evocó el domingo implícitamente la amenaza nuclear para doblegar a Ucrania, provocando la indignación de Estados Unidos y Europa.



Moscú aseguró que apunta únicamente contra objetivos militares, una afirmación que rechazan los occidentales y la ONU, que contabilizó un número de víctimas civiles y ataques a infraestructuras civiles que podrían asimilarse a crímenes de guerra.



"Este es un patrón del presidente Putin que hemos visto a lo largo de este conflicto: fabricar amenazas que no existen para justificar más agresiones", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, a la cadena ABC, tras la decisión del presidente ruso de colocar a sus fuerzas de disuasión nuclear en alerta máxima.



El argumento ruso de la autodefensa fue categóricamente rechazado tanto por los occidentales como por la ONU, que acusa a Moscú de violar el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas que exige a sus miembros abstenerse de toda amenaza o recurso a la fuerza para dirimir una crisis.