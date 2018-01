El abogado de Trump pagó a una actriz porno por su silencio, según el WSJ

Un abogado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pagó 130.000 dólares a una estrella del porno un mes antes de las elecciones de 2016 como parte de un pacto que le impedía hablar en público de un encuentro sexual que ambos habrían mantenido años antes, según publicó hoy The Wall Street Journal.



El principal abogado de la empresa de Trump, Michael Cohen, habría negociado el pago a la mujer, identificada como Stephanie Clifford, en octubre de 2016, según informaron al diario fuentes conocedoras del caso.



Clifford, conocida en la industria del porno como Stormy Daniels, habría reconocido en privado que el encuentro tuvo lugar después de que ambos coincidieran en un torneo de golf en California en el verano de 2006, cuando Trump ya estaba casado con su esposa Melania.



Aunque el presidente fue acusado de conducta sexual inapropiada con otras mujeres durante la campaña, en este caso se cree que la relación fue consensuada.



Fuentes de la Casa Blanca aseguraron al diario que se trata de "informes antiguos y reciclados, que ya fueron publicados y totalmente desmentidos antes de las elecciones" pero no quisieron pronunciarse sobre el acuerdo económico revelado hoy y del que se desconoce si fue negociado a sabiendas de Trump.



En 2016, el WSJ ya publicó que Clifford, de 38 años, habría estado en conversaciones con el canal ABC en el otoño de ese año para dar una entrevista sobre Trump, que finalmente no llegó a realizarse.



El abogado de Trump dijo en un comunicado que es la segunda vez que el Journal está "sembrando acusaciones excéntricas" sobre su cliente, al tiempo que tacha el escándalo de "falsa narrativa" e insiste en que el acuerdo ha sido negado por las dos partes.



El abogado envió asimismo un comunicado firmado por Storm Daniels en el que la actriz niega haber tenido "un affaire sexual y/o romántico" con el presidente y en el que afirma que los rumores que la acusan de haber recibido dinero de Trump son "falsos".



El WSJ, que no pudo contactar directamente con la actriz, dijo que el ingreso a Clifford se hizo a través de su abogado Keith Davidson en una cuenta del City National Bank de Los Angeles, y que ella amagó con cancelarlo al ver que el pago se retrasaba.