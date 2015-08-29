Vuelven a atacar súper saqueado en Malvín Norte

Luego del procesamiento de tres personas por el saqueo a un supermercado de Malvín Norte, el comercio recibió la noche del jueves cinco impactos de bala en las vidrieras.

El martes 25 de agosto, una veintena de personas asaltaron al local ubicado en Hipólito Irigoyen, y robaron varios objetos poco después del cierre. Varios empleados que todavía estaban en el local se escondieron mientras se producían los saqueos. El video de la cámara de seguridad mostró cómo los intrusos rompían vidrios y rejas, y se llevaban varios objetos en carritos. Estos incidentes se suscitaron luego de que varios vecinos del asentamiento intentaran quemar la casa de un hombre acusado de violación.

La jueza penal de 9° Turno, Blanca Rieiro, procesó ayer con prisión al individuo que abusaba de un menor de seis años, en un rancho del asentamiento.

La magistrada le tipificó un delito de atentado violento al pudor por obligar al niño a mantener sexo oral.

Los vecinos del asentamiento se habían enterado del hecho y decidieron prenderle fuego a la vivienda precaria del abusador en la noche del martes 25. En el lugar se congregó un grupo de personas que posteriormente decidió marchar hasta la esquina de Iguá y la calle 30 para saquear el supermercado.

En apenas dos minutos, saquearon el supermercado cargando las mercaderías de mayor valor: televisores LED, antenas de Direct TV, whisky y electrodomésticos. El perjuicio provocado superó los $ 500.000, más los destrozos a las vidrieras del local comercial.

La Policía logró detener a unos pocos responsables del saqueo y los derivó al juzgado.

Tres adultos fueron procesadas con prisión por estos hechos, luego de declarar ante la jueza Rieiro.

Patrulleros custodiaban anoche el supermercado. Foto: Archivo El País

Dispararon contra las vidrieras tras dictarse el procesamiento