Vecinos se quejan por la inseguridad ante el Frente

Vecinos del municipio CH (Tres Cruces, La Blanqueada, Parque Batlle, Villa Dolores, Buceo, Pocitos y Punta Carretas) reclamaron ayer más seguridad y la mejora de espacios públicos a la Mesa Política del Frente Amplio.

La reunión se realizó en el club Valle Miñor, donde se instalaron varias mesas para los invitados, casi todos miembros de organizaciones sociales, senadores, diputados y dirigentes de la coalición. En la mesa central se ubicó la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, junto a los tres candidatos a alcaldes: Luis Luján, Jorge Rodríguez (prosecretario de la Intendencia) y Miguel Pereira. También estuvieron presentes la intendenta Ana Olivera, las candidatas Lucía Topolansky y Virginia Cardozo.

Los planteos de los vecinos fueron variados. Desde una señora preocupada por el mal estado del monumento a José Pedro Varela en la Plaza Varela, hasta un club deportivo que pidió ayuda para tener una piscina municipal, o una vecina que se quejó de la presencia de "mosquitas" en las casas del Buceo como consecuencia de un problema ambiental.

Una integrante de la Comisión de Fomento del Buceo y de la mesa de convivencia del Ministerio del Interior denunció una situación de "grave inseguridad". Según dijo, en la zona del Montevideo Shopping se registra "una alta tasa de rapiñas" y "es el lugar de Montevideo con más cantidad de robos de vehículos; entre 40 y 50 cada fin de semana y hay locales que cierran por la falta de seguridad".

También aseguró que "más del 90% de los adultos mayores han sido asaltados". "Hemos trabajado con los policías comunitarios, tuvimos reuniones con el ministro (Eduardo) Bonomi que nos propuso poner cámaras de seguridad. Juntamos US$ 100.000 entre las grandes empresas y lamentablemente nunca se llevó a cabo. Lo digo con mucha pena y pesar, porque todos queremos vivir en un lugar tranquilo", insistió.

En tanto, una concejal reclamó que los vecinos tengan incidencia en el cuidado del Parque Batlle, que según dijo "permanece sucio y es vandalizado". La señora aseguró que los baños del parque están habitados por personas en situación de calle. Otra mujer sostuvo que la Plaza Varela está "invadida por gente indigente".

No es un shopping.

Por su parte, Xavier dijo que "no es lo mismo administrar un shopping que gobernar", en referencia al candidato independiente del Partido de la Concertación, Edgardo Novick. Aseguró que "no alcanza con administrar, sino que hay que poner sensibilidad en el territorio".

Mujica: "haré Todo por lucía".

El expresidente José Mujica dijo ayer en su audición radial de M 24 que "hará todo" para que la candidata Lucía Topolansky (MPP) sea intendenta de Montevideo. "Voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté a mi alcance, para ayudarla", dijo. El domingo recorrerá con ella las ferias de La Teja y Piedras Blancas.

La presidenta del FA, Mónica Xavier, salió con la Mesa Política a recorrer municipios. Foto: L.Carreño.

La Mesa Política sesionó ayer en la zona del Municipio CH