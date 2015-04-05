Jefe de Policía de Maldonado.

—¿Cuáles fueron los problemas de seguridad más graves que se encontró en Maldonado?

—Los arrebatos y las rapiñas. Un problema de todo el país. A sabiendas de que existe un compromiso del señor presidente de la República hacia la ciudadanía de bajar las rapiñas un 30% en el quinquenio, hay que apostar muy fuerte a tratar de evitar que ocurran.

—¿Cómo impactan las drogas en la inseguridad?

—Para los viejos policías hay un antes y un después de la droga. Antes existían códigos entre los delincuentes. El ladrón cuidaba su barrio. Hoy el ladrón el primer lugar que roba es en su casa. Les roba a los padres para comprar drogas. Yo soy un tipo que va a luchar a muerte para combatir la droga. Yo me salvé porque en mi familia ninguno de mis hijos apuntó para ese lado. Pero, ¿qué puede pasar con mis nietos? Tengo hoy la posibilidad de combatir a este flagelo. Y si no hago nada contra eso no podré quejarme si ocurre la desgracia que le toque a mi familia. Tengo la obligación moral y funcional de combatir a la droga. La droga destroza familias. Vamos a ser muy duros.

—Los operativos de control que dispuso a su llegada causaron un fuerte impacto en la población.

—El delincuente camina buscando el mejor lugar y momento para cometer un delito. La finalidad del operativo Impacto fue la de bajar la cantidad de arrebatos y rapiñas. Los vecinos nos denunciaban que había delincuentes que actuaban en moto para arrebatar la cartera a las señoras que caminaban por la rambla. Entonces salimos a controlar a los vehículos en todo el departamento. Ahí decidimos atacar a las motos sin matrícula.

—¿Le sorprendió la gran cantidad de motos incautadas?

—Sí, demasiado. A partir de estos procedimientos la cantidad de rapiñas se redujo un 29%. Es un resultado muy importante. Estamos encaminados en poder cumplir la promesa hecha por el gobierno a nuestros vecinos.

—La moto le dio a los delincuentes una gran movilidad.

—Por eso es que los operativos que terminaron con esa cantidad de motos pasan ahora al seguimiento a esa gente que tenía esos vehículos. No nos vamos a engañar porque existe una gran cantidad de motos robadas. La mayor cantidad de denuncias fue de robos de motos. Los delincuentes roban otras motos porque perdieron las que tenían con la policía. Ahora, cuando incautemos otra moto a la misma persona, vamos a profundizar el origen de ese vehículos. Ahí le podremos aportar a la Justicia penal elementos para poder concretar procesamientos. Y lo haremos a pesar de que los ladrones le limen el número de motor. De diez motos hacen una. Igual la vamos a identificar.

—¿Cuándo se enteró que iba a comandar la Policía de Maldonado?

—A fines de diciembre. Cuando me propusieron que me hiciera cargo me preguntaron si estaba en condiciones de hacerlo. Les dije que sí. La única salvedad que hice fue que había que dejar espacio para otras generaciones. Después que fue confirmado el ministro Eduardo Bonomi me plantearon si aceptaba el comando de la Jefatura de Policía de Maldonado.

—¿Qué pensó en ese momento?

—Me sentí muy orgulloso. Estaba más para una retirada que para seguir ocupando cargos de jefe de Policía. Hay nuevas generaciones y debemos tener en cuenta que los cambios son buenos, tanto para las instituciones como para los hombres que las integran. Yo soy de una generación vieja y hay que dejarle el paso a las nuevas. Tampoco se deben desaprovechar esas oportunidades que, como siempre lo digo, se dan una sola vez en la vida. Lo mismo me pasó cuando me designaron jefe de Policía de Colonia. Es, a mi entender, una señal de que estoy haciendo bien las cosas. Y que todavía tengo mucho para dar a una institución a la que quiero profundamente.

—¿Cuál fue el tema que definió para trabajar de entrada?

—Siempre trabajé en equipo. No soy el jefe de Policía que viene para lucirce. No, no y no. Vine para acompañar a un equipo que tiene que sacar esto adelante. En todos los lugares que fui llevé al subjefe. ¿Por qué? En el comando tenemos que hablar el mismo idioma. Después el equipo es con todos.

SABER MÁS Perfil - 46 años de carrera policial. Nombre: Erode Ruiz - Nació: Melo, Cerro Largo - Edad: 63 años "Llevo 46 años de policía sin parar", cuenta. Erode Ruiz ingresó el 11 de marzo de 1969 al entonces "Instituto de Enseñanza Promocional" de la Jefatura de Montevideo. Egresó el 18 de diciembre de 1970. Así comenzó una larga carrera como oficial. La Seccional Duodécima fue su primer cargo como comisario. Fue jefe de Hurtos y Rapiñas, de Orden Público y de Radio Patrulla, entre otros destinos. Su primer cargo en una dirección fue en la Coordinación Ejecutiva de la Jefatura de Canelones. Con 36 años de servicio, Ruiz pasó a retiro el 28 febrero de 2005. Poco después fue designado al frente de la Jefatura de Lavalleja, y luego en Colonia y Canelones. El 2 de marzo asumió en Maldonado.

"Siempre trabajé en equipo", afirma Ruiz.

Erode Ruiz Marcelo Gallardo