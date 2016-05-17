Usuarios "paran" y convocan a no tomar taxis por muerte de pasajera

En un evento de Facebook convocan al paro y señalan que "cuando muere un taxista el gremio del taxi hace paro", por lo que ahora, como "murió una pasajera de un taxi" los que paran "en reclamo por la inseguridad del servicio" son los usuarios.

El evento creado en Facebook se llama "24 hs sin taxis!" y convoca al próximo 27 de mayo a la ciudadanía para que se una a un paro.

"Cuando muere un taxista el gremio del taxi hace paro", se lee en la convocatoria, que agrega que "en esta ocasión murió una pasajera de un taxi, así que los usuarios 'paramos' en reclamo por la inseguridad del servicio".

La publicación hace referencia al hecho ocurrido la semana pasada, cuando una pasajera de 35 años murió cuando viajaba en un taxi que chocó. Fue en la noche del jueves, sobre las 21 horas, que el taxi en el que viajaba la mujer, sentada en el asiento trasero, se accidentó. La pasajera sufrió politrumatismos graves debido a la presencia de la mampara. Debió ser trasladada de urgencia a un centro de salud, donde minutos más tarde murió a raíz de las heridas.

"El viernes 27 de mayo de 2016 al mediodía nos tomamos 24 horas sin usar taxis. Ese día caminamos, bicicleta, Uber, remís, lo que sea menos taxi", piden quienes organizan el paro.

Hasta el momento, más de 400 personas han indicado que participarán y que no tomarán taxi desde el mediodía del viernes y por 24 horas.

Dos argentinos crearon un espacio para publicar las frases de los tacheros.

POR 24 HORAS