Unott esperará decisión de la Patronal para decidir sobre el paro general

El viernes habrá paro de taxis en Montevideo por el despido de dos trabajadoras de Radiotaxi 141. Unott no definió fecha del paro general ya votado a la espera de la postura de la Patronal.

La Unión de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) no definió la fecha del paro general de transporte, medida que fue tomada en asamblea la semana pasada, a la espera de la respuesta que la Patronal al Ministerio de Trabajo.

Ahora con Oscar Dourado en Uruguay, la Patronal le comunicará su postura a las autoridades ministeriales. Éstas últimas convocarán a la Unott para dar cuenta de las novedades y "luego se evaluará cómo seguir", narró el dirigente sindical, José Casteriana, a El País.

En el caso de que la Patronal haga caso al pedido de reincorporación de las trabajadoras de la empresa 141, la Unott levantará la medida ya votada.

Casteriana dijo que "no se descarta nada" y puntualizó que en el caso de que el empresariado continúe con la postura se realizará el paro con fecha que aún resta definir.

Sindicato del taxi.

El Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) realizará un paro desde las 18:00, sin hora de finalización, por el despido de dos trabajadoras de Radiotaxi 141.

El paro no será el jueves para no entorpecer el desfile inaugural del Carnaval que se hará ese día por la avenida 18 de julio, dijo a El País Carlos Silva, secretario general del sindicato del taxi.

El Suatt exige que la Gremial Única del Taxi (patronal) reincorpore a las dos trabajadoras como se comprometió públicamente. Por su parte, la patronal afirma que cumplió con lo que prometió porque reincorporó a varias trabajadoras, pero sostiene que las dos que aún restan por reincorporar, que son delegadas sindicales, no aceptan las nuevas condiciones laborales.

Movilización del Suatt por despido de dos sindicalistas en Radiotaxi 141, realizada el 15 de enero de 2015. Foto: Agustín Martínez

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