Un adolescente de 16 años fue asesinado de tres balazos

El joven estaba en su casa cuando escuchó que desde afuera lo llamaban por su nombre. Salió y se encontró con dos hombres que estaban en una moto y le dispararon varias veces.

Un adolescente de 16 años fue asesinado en la noche de este sábado en el barrio Piedras Blancas.

El joven se encontraba en su casa, ubicada en las intersecciones de Calle A y Cesar Batlle Pacheco, cuando fue llamado por su nombre por dos hombres que se encontraban en una moto.

Cuando salió, le dispararon y escaparon.

Fue trasladado a un centro de salud donde los médicos le diagnosticaron tres heridas de bala en el pecho, constatando su muerte.

Personal policial investiga el caso.



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