Tres paros en un día: taxis, gas y la bebida

El Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) realizó ayer por la tarde un paro en reclamo a "la falta de avances en las negociaciones salariales", aseguraron sus dirigentes.

"Los trabajadores del taxímetro en el marco de la sexta ronda de Consejos de Salario nos hemos declarado en conflicto, a partir de no tener ningún tipo de avance en la sucesivas reuniones en la Dinatra (Dirección Nacional de Trabajo), en donde el sector empresarial no ha presentado ninguna propuesta que posibilite la negociación y no ha dado garantías de poder cumplir con las pautas mínimas planteadas por el Poder Ejecutivo. En tal sentido nos vemos obligados a profundizar el conflicto de cara a la culminación de esta sexta ronda en donde no existió negociación alguna ya que hubo desde un comienzo una voluntad política clara de no negociar", indica un comunicado del sector.

Por su parte la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) también hizo un paro de 24 horas ayer, por lo que no hubo distribución de cerveza ni refrescos en todo el día.

La medida sindical se enmarca también en el reclamo de los trabajadores para alcanzar un acuerdo en las instancias de negociación del Consejo de Salarios. El viernes habrá un paro de distribución a nivel nacional. No se descartan más paros en las fechas próximas a las fiestas de fin de año.

En tanto, las plantas de supergás (Riogas, Acodike, Megal y Ducsa) también hicieron una paralización de sus trabajos ayer lunes, aunque fue solo de manera parcial. La medida fue por el despido de dos fiscales de planta de la empresa Ducsa.

Yuri Pérez, del Sindicato Único de Trabajadores del supergás, dijo a El País que no habrá desabastecimiento, ya que todos los puntos tienen garrafas. Pérez señaló que el despido de estos dos trabajadores es un problema que se viene tratando hace tiempo y que si bien el Ministerio de Trabajo les dio una respuesta favorable al sindicato, "Ducsa no cede".

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