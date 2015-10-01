Tras una nueva detención, un paro de taxis se suma al de los profesores

Ayer, mientras los gremios se concentraron frente al juzgado en solidaridad con quienes estaban declarando por los incidentes durante el desalojo del Codicen, el Secretario General del sindicato del taxi fue detenido y deberá declarar hoy. Siguen los paros.

Hoy jueves a partir de las 12 el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) convoca a un paro por tiempo indeterminado.

La medida es nuevamente en rechazo a las detenciones y procesamientos de las últimas horas: ayer miércoles otros tres activistas fueron procesados sin prisión por los incidentes de violencia durante la desocupación del edificio del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Con estos van ocho los procesados por la jueza Ana de Salterain y la fiscal Ana María Tellechea.

Se trata de un militante del Suatt, otro del Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas (Ceipa) y otro del radical Partido de los Trabajadores (PT), organización política que está fuera del oficialista Frente Amplio.

Fuentes del Suatt informaron a El País que además, el Secretario General del sindicato, Carlos Silva, fue detenido ayer mientras la agrupación se concentraba frente al juzgado. Hoy deberá declarar.

Allí se concentrarán nuevamente los trabajadores del taxi a partir de que comiencen el paro.

Para esta tarde a partir de las 18 horas está convocada una movilización que saldrá desde Torre Ejecutiva y se dirigirá hasta el Palacio Legislativo "en defensa de la educación pública y en contra de la represión", afirma un comunicado firmado por los gremios vinculados a la educación pública.

ADES Montevideo ya había decidido en asamblea el martes que si procesaban a más activistas por los incidentes en el Codicen, paralizarían otra vez los liceos. Y esta medida se concretará hoy.

Los profesores se reunirán hoy desde la hora 13 para determinar cómo seguirán adelante con el conflicto.

Los maestros de Montevideo, apartados del conflicto están "apoyando a los compañeros" que están siendo indagados, según indicó la presidenta de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu), Raquel Bruschera, pero no pararán las clases y se reunirán en las próximas horas. La FEUU también irá por el mismo camino durante este jueves.



Concentración del Suatt frente al juzgado por caso Codicen. Foto: Darwin Borelli

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