Tenía 17 antecedentes y volvió a robar, pero dos hombres lo detuvieron

Un delincuente de 53 años cometió su delito número 18, pero dos ciudadanos que lo vieron cuando robaba la cartera a una mujer lo persiguieron y retuvieron hasta que la Policía llegó.

Dos hombres vieron cómo un individuo rompía el vidrio de un auto en Colonia y Tristán Narvaja y le robaba la cartera a su conductora. No demoraron en bajar del auto en el que ellos iban y comenzaron a perseguir al delincuente.

El hecho ocurrió este jueves sobre las 16 horas. Los hombres lograron alcanzarlo y lo retuvieron hasta que llegó la Policía.

Se trata de un uruguayo de 53 años con 17 antecedentes penales, el último de ellos con fecha 14 de agosto de 2012 por un delito de rapiña en grado de tentativa.

Fue puesto a disposición de la sede penal de 16° turno y luego procesado con prisión por un delito de hurto en grado de tentativa.



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