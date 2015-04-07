Taxista a la cárcel tras querer escapar de inspector y dañar varios autos

El taxista de 43 años tiene antecedentes penales y la Policía logró detenerlo luego de que un inspector de la Intendencia de Montevideo lo había comenzado a perseguir. Se resistió a ser esposado y ya dentro del patrullero pateó y dañó el móvil policial.

El propietario de un taxi fue protagonista de varios incidentes

con otros autos en la zona de Capurro.

Personal policial recorría la zona cuando pudieron ver un taxi conducido por un hombre, acompañado de una mujer.

La pareja escapó de un inspector de Tránsito de la Intendencia de Montevideo, que los perseguía y junto a los agentes logró detenerlos en las intersecciones de Uruguayana y San Ramón.

En el camino el taxista había dañado, chocando, varios autos.

El conductor del taxi, una vez detenido, comenzó a discutir con los funcionarios policiales y de la Intendencia. Se resistió a ser esposado, pero de todas maneras fue trasladado a la Comisaría 7ª de Montevideo.

Allí fue identificado. Tiene 43 años y antecedentes penales.

A raíz del forcejeo con los agentes debió ser trasladado a un centro de salud en el patrullero. En el camino pateó y dañó el móvil policial.

Puesto a disposición de la Justicia fue procesado con prisión por reiterados delitos de atentado especialmente agravado.



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