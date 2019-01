Abren el canal de la Laguna de Rocha por lluvias intensas; vea las imágenes

La Intendencia de Rocha debió abrir en la mañana del pasado lunes 7 de enero el canal de la Laguna de Rocha debido a las intensas lluvias que provocaron una crecida del agua, generando un riesgo de inundación de los pueblos contiguos.

Según explicó a El País el intendente de ese departamento, Aníbal Pereyra, la laguna se abre de manera natural “cuando hay determinadas condiciones de vientos” pero cuando no sucede “hay determinados protocolos que se cumplen para abrirlas”.

“No va y se abre la laguna porque alguno quiere también tienen que estar las condiciones naturales para abrirla, porque se puede abrir y al rato estar cerrada por el viento”, explicó Pereyra.

El jefe comunal de Rocha indicó que la laguna se abrió esa mañana porque fue el día que se registró la mayor caída de agua y que antes no se había realizado porque tanto esta laguna como la de Garzón y la de Valizas tienen “una medida prevista que determina la apertura de la misma”. En esta ocasión Pereyra explicó que “no había llegada a esa cota”, pero que de todas maneras se tomó esta decisión por el peligro inminente para los vecinos de la zona.

“La medida se previó porque había una alerta de lluvias, en el correr de ese día llovió efectivamente lo que se estaba previendo, llovió aproximadamente 160 milímetros”, indicó el intendente.

Pueblo del Bote y la Riviera- que se encuentran bordeando la laguna- fueron algunas de las zonas más afectadas por la crecida y sobre la noche del lunes 7- luego de la apertura- los vecinos del lugar manifestaron su preocupación al gobierno departamental.

“Hay vecinos que hace muchísimos años viven ahí y conocen el comportamiento de las inundaciones, saben cuándo tienen que sacar las cosas, llevarlas, subirlas, irse, porque son construcciones que siempre se van a inundar porque están sobre la orilla del arroyo”, explicó Pereyra y agregó: “En ese lugar la gente estaba preocupada por la velocidad que crecía y se contactaron con nosotros porque no es común que estando abierta la boca de la laguna aún crezca de esa forma el arroyo en ese lugar”.

El intendente de Rocha dijo que ese mismo lunes sobre las 21:30 horas desde la comuna fueron hasta la boca de la laguna para constatar que estuviera abierta. “Tenía una boca de 70 metros la salida de agua hacia el mar pero pasó que en esa zona de Puerto del Bote el agua siguió subiendo hasta las 22:00”, dijo el intendente, y explicó que esto se debe a que “era mayor la presión del agua que venía (por las lluvias) que la que se iba, entonces crecía”.

Versiones.

Enlas redes sociales aparecieron versiones de que la boca de la laguna no se había abierto por diferentes motivos. “ Alcancé a leer en las redes sociales de que había una empresa de apicultura que presionaba. Eso es falso”, dijo Pereyra.



Al ser consultado sobre si la intendencia necesita un permiso de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) para abrir la laguna el jefe comunal respondió que no.



“No hay ningún trámite burocrático, sí hay un manejo preestablecido y acordado en el área de manejo de la laguna, porque esa es zona protegida, de cuáles son las características para que se proceda artificialmente a la apertura, porque aparte abrir la laguna es riesgoso", señaló.



Además agregó que la boca se abre artificialmente "cuando existen fenómenos de riesgo para la población", cuando "el agua no tiene forma de irse".