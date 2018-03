¿Qué son y para qué sirven los "Jardines de Lluvia" que construye el Municipo C?

El viernes pasado se terminaron de construir en el Municipio C los dos primeros "Jardines de Lluvia".



La Intendencia de Montevideo (IMM) informó que estos jardines cumplen una función comparable a la de las bocas de tormenta, y su construcción se hizo en el marco de un trabajo conjunto con el municipio.



La estructura es similar a un cantero con vegetación: recibe el agua de lluvia que se infiltra en el suelo e ingresa a una zona de almacenamiento que se encuentra debajo, explicó la comuna. Y una vez que se llena, sale del sistema ingresando a la red de saneamiento.



"El agua de lluvia que escurre por áreas urbanas lleva consigo contaminantes y aumenta el potencial de inundaciones", detalla la web de la IMM.



Uno de los beneficios de los "Jardines de Lluvia" es que estos permiten amortiguar parte del caudal de lluvia de baja intensidad, evitando su ingreso directo al sistema de drenaje pluvial de la ciudad, y como resultado el desborde hacia los cursos de agua interiores y la bahía.



El Municipio C comprende los barrios de Aguada, Aires Puros, Arroyo Seco, Atahualpa, Bella Vista, Brazo Oriental, Capurro, Prado, Goes, Jacinto Vera, Krüger, Larrañaga, La Comercial, La Figurita, Mercado Modelo, Bolívar, Reducto y Villa Muñoz.