Río Yí comenzó a descender, pero persiste amenaza de lluvias

El clima dio un respiro a la situación que se vive en Durazno por la crecida del río Yí, pero se mantiene la posibilidad de persistencia de lluvias para los próximos días.



Con la mejora de las condiciones -este lunes se presentó por primera vez en más de dos semanas clima soleado- las autoridades integradas al Comité Departamental de Emergencia (CDE) se enfrentan a una situación esperable en estos casos: la avidez de la gente por volver a sus hogares, pese a las recomendaciones de no hacerlo hasta que estén dadas las condiciones, dijeron los voceros del CDE consultados por El País.



“Debido a los informes meteorológicos adversos pronosticados para las próximas horas, a los efectos de evitar situaciones de riesgo para las familias afectadas y funcionarios abocados a la tarea, este Comité exhorta al no retorno a sus hogares y no realizará traslados hasta nuevo aviso", informó el Centro Coordinador de Emergencias de Durazno (Cecoed) en un comunicado emitido este lunes.



"Como medida de precaución y responsabilidad, esperará al día de mañana martes, a la hora 17.00, donde se tomará una decisión al respecto”, agregó, si bien varios damnificados ya comenzaron a volver y otros a preparar el terreno para el retorno, limpiando las casas y los accesos embarrados y con presencia de agua en los alrededores.

En el centro del territorio nacional las condiciones atmosféricas vienen presentando mejoras (no llueve desde hace 36 horas) por lo que el cauce, que aún continúa recibiendo volúmenes de agua desde las zonas “altas” del departamento, viene registrando un importante descenso de 8 a 10 centímetros a la hora.



Sin embargo nuevas precipitaciones podrían dar un giro, aunque leve, a la bajante que se viene registrando.

DATOS:

Su nivel más alto.

En la presente inundación el mayor registro del nivel del Yí se verificó el viernes 11, cuando llegó a los 10,04 metros.



El día sábado 12 se ubicó en 9,98 metros, el día domingo 13 en 9,36 metros y ayer lunes 14, en 7,50 metros, según la medición oficial del Cecoed, con registro físico en el puente sumergible “Ing. Federico Capurro”.

Total de desplazados.

El informe del lunes detallaba las personas desplazadas y registradas en Cecoed: 1.271 en total, de las cuales 660 son autoevacuadas y 611 asistidas en traslados por el CDE.

CDE no recibe donaciones.

El CDE aclaró que “atento a la vigencia de la resolución adoptada en el año 2016, reitera que no recibe, ni recibirá donaciones” y recuerda a las personas desplazadas que aún no se han registrado que deben hacerlo -hasta las 20.00 horas de cada día- en el local de Cecoed.



Dirección: avenida Instrucciones del Año XIII y Salaberry



Teléfonos: 4362 8461, 43632950, 091360922.

Campañas particulares.

Algunas instituciones y comercios iniciaron en los últimos días campañas para recibir donaciones con la finalidad de asistir a las personas damnificadas, como la que se denomina “Campaña del Kilo”, impulsada por Fuecys, Suinau, Aute y Aebu “recibiendo alimentos no perecederos y artículos de limpieza destinados a las familias evacuadas por la creciente del río Yí, en el local de Aute (Oribe 459 esquina Galarza) de 10 a 12 horas”.



Las autoridades nucleadas en el Comité de Emergencia mantendrán una nueva reunión este martes a la hora 17.00.