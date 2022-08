Memorial de detenidos desaparecidos fue vandalizado hace 20 días; IMM trabaja en reparación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pese a que la noticia comenzó a circular con fuerza este miércoles en redes sociales, hace más de 20 días fue vandalizado el Memorial a los Detenidos Desaparecidos que está ubicado en el Parque Vaz Ferreira, en el Cerro de Montevideo, y el vidrio con los nombres grabados está a la espera de ser repuesto.

Desde la Intendencia, Martín Delgado, director de Desarrollo Urbano, dijo a El País que se está trabajando para reemplazar el memorial, que no fue retirado pese a la rotura por un tema de seguridad. Esperan que en los próximos días quede colocado.



Delgado indicó que no pueden confirmar ni descartar que el hecho se haya debido a una cuestión de odio, ya que no hubo más señales en el lugar además de la rotura del vidrio. Señaló también que no tienen registro de lo ocurrido, porque las cámaras de seguridad del Ministerio del Interior estaban rotas desde hace un tiempo también.

Este miércoles, la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos emitió un comunicado en el que condenó "categóricamente" la vandalización perpetrada contra el memorial, "obra que fue declarada de interés nacional, obteniendo premios por su concreción arquitectónica a nivel americano".



"El Memorial es un símbolo de reparación a todos los uruguayos que sufren la desaparición forzada. Para nosotros es un lugar donde nuestros familiares son reconocidos, y traídos a nuestros días en cuanto ciudadanos comprometidos con la realidad de nuestro país. El delito del que son víctimas es de los más aberrantes que conoce la historia de la humanidad", indicaron en el texto.