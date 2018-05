Médico paquistaní presenta denuncia por discriminación

Un médico paquistaní denuncia que es discriminado por la dirección del Hospital de Young. Abdul Hap trabaja actualmente cubriendo guardias en los centros asistenciales de Paysandú y Fray Bentos y en las mutualistas Camy y Amedrin, pero no ha podido ingresar a trabajar en el Hospital de Young, donde está radicado desde 2016.

Advierte que, de siete médicos que trabajan en la emergencia, solo dos están radicados en Young. El resto viene de lugares tan lejanos como Salto o Bella Unión por guardias de 24 horas, mientras él vive a solo cuatro cuadras y no es tenido en cuenta.

En la reciente visita del presidente de ASSE, Marcos Carámbula, el médico le entregó una carta planteando la situación pero hasta el momento no ha tenido respuesta.

"Uruguay nos dio la bienvenida y la oportunidad de revalidar el diploma de mi estudios de medicina en Cuba, con lo que empecé a trabajar en julio de 2016 en Young (en el sector privado). Desde mi llegada fui varias veces a llevar mi currículum, con el título revalidado y otorgado por Udelar, además de las constancias de estar inscripto en el BPS y la DGI, indicó Abdul Hap.

Respuesta.

El director del Hospital de Young, Juan Pablo Apollonia, explicó a El País, que para los trabajadores extranjeros el hospital debe regirse por la ley 10.388 del 13 de febrero de 1943.

"El artículo 2 establece que los ciudadanos legales no podrán ser llamados a los empleos públicos sino tres años después de habérseles otorgado la carga de ciudadanía. Para ello, la persona debe estar inscripta en el Registro Cívico", indicó el director y citó el caso del ex ministro de Salud, Jorge Venegas, que debió renunciar porque no cumplía con esos requisitos.