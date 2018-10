Investigación "urgente" por presencia de ratas en la cocina de un centro del Inisa

El recipiente de la comida parece chico para tantas ratas. Se ven cuatro: grandes, chiquitas, marrones, peludas.



Este es el panorama que ofrece una foto sacada por un integrante del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) el viernes por la noche y divulgada en su cuenta de Twitter por Denisse Legrand, coordinadora del programa socioeducativo en cárceles Nada Crece A La Sombra.



Se trata de la cocina de Sarandí, uno de los centros de la Colonia Berro del Inisa que alberga a 27 adolescentes que van desde los 16 hasta los 19 años.

No hay excusas.

La respuesta de INISA es que la foto es vieja.

No es cierto, la foto es del viernes a la noche.

El menú fue salpicón con arroz, papa y carne.

Y apretar a los trabajadores de Sarandí para ver quién sacó la foto debería darles verguenza. https://t.co/P71AnSPn0M — Denisse Legrand (@ouicoucou) 22 de octubre de 2018

"Hay una investigación de urgencia", aseguró a El País Gabriela Fulco, presidenta del Inisa, quien agregó que si bien la foto fue enviada este fin de semana no sabe con exactitud cuándo fue sacada.



Legrand sin embargo explicó a El País que sacaron la foto el viernes, día en que se sirvió salpicón con arroz, papa y carne. "El menú lo incluí (en la publicación) para que no queden dudas de que la foto es de ahora, que no es vieja".



Para este problema se llevan a cabo fumigaciones, la opción para combatir a las ratas que más se acomoda a la situación: edificios construidos en el año 1900 que están rodeados de campo.



"Los campos (de la Colonia Berro), que son de 220 hectáreas, están llenos de nidos de ratas. Lamentablemente esa es la situación de la Colonia Berro por lo que se prevé cerrarla en 2019 para abrir el nuevo centro", indicó Fulco.

Sin embargo la presidenta del Inisa indicó que "ratas hay en todo el Uruguay y en algunos barrio más, como ser Punta Carretas por ejemplo. Ahí particularmente (en la colonia) son 220 hectáreas de campo sucio cercano a las casonas y por más que se ha limpiado el entorno ahí están, dentro del predio", explicó.



El servicio de salud está al tanto de la situación. Se realizan fumigaciones y se toman medidas de limpieza "como no dejar comida fuera de los estantes en horas de la noche", indicó.

El secretario general del sindicato del Inisa, Víctor Mango, aseguró a El País que sí se realizan fumigaciones aunque "capaz no lo suficiente". Además indicó que este problema no es propio de la Colonia Berro sino de todos los centros del Instituto. "Hace unos días hicimos un pedido de fumigación para el centro de Belloni", indicó.



Mango expresó que siempre se reclama la presencia de roedores a las autoridades y que constantemente se solicita que se realicen fumigaciones.



A partir de la difusión de esta foto se prevé tener una instancia de encuentro entre los integrantes del sindicato y las autoridades del Inisa para que se puedan tomar medidas, indicó Mango.