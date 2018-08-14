IMM admite crecimiento de basura junto a contenedores

Recolección de residuos

Jerarcas apuntan a los comerciantes y a personas en situación de calle.

ANDRÉS LÓPEZ REILLY

El director de Desarrollo Ambiental y la directora de Limpieza de la Intendencia de Montevideo, Fernando Puntigliano y Gabriela Monestier, respectivamente, hicieron una evaluación del sistema de recolección y el estado de los contenedores en la capital. Al concurrir a la Junta Departamental, los jerarcas coincidieron en que la limpieza mejoró en 2017 pero empeoró en 2018, notándose sobre todo en el entorno de los contenedores. De todos modos, según Puntigliano, esto no se debió estrictamente a fallas de gestión, sino a conductas de comportamiento de los hurgadores y de los ciudadanos en general.

"Nosotros tenemos una percepción comparativa de que hubo una mejora en el 2017 con respecto al 2016, sin que ello signifique que hayamos llegado a un nivel satisfactorio; son dos cosas distintas. No llegar al indicador que nos planteamos es una señal. Pero podría decir que este año empeoró, pero por otros factores externos", destacó el director de Desarrollo Ambiental.

"Hoy en día tenemos el problema de la gente de calle, que hace que alrededor de los contenedores tengamos cantidades impresionantes de basura. A pesar de que tenemos tercerizadas todas las zonas limpias y maximizado el mercado de zonas limpias, no damos abasto. Estos son desafíos que tenemos por delante. (…) Realmente en todo Montevideo estamos levantando más frecuentemente los contenedores a pesar de que veamos más residuos; pero eso tiene que ver con otras conductas que hacen a los comercios y a la población de calle que tenemos", insistió Puntigliano.

El jerarca admitió que el "eslabón más débil" del sistema de limpieza de Montevideo, que deja ver sus falencias sobre todo cuando hay medidas sindicales, es el que conforman "la recolección y el transporte".

"Sobre eso estamos trabajando y para 2019 esperamos tener un servicio buffer —estamos preparando una licitación con ese objetivo— para que, ante eventos adversos, ante situaciones pico de generación de residuos, podamos tener un servicio de respuesta adicional que nos cubra situaciones de crisis", destacó.

Problemas con la flota.

La directora Monestier (quien en breve será sustituida en su cargo, según confirmó el intendente Daniel Martínez), dijo que en 2017 hubo un salto cualitativo importante respecto a 2016, que fue el recambio de 6.000 contenedores de un total de más de 11.000 instalados. Muchos de estos depósitos de basura eran de 2.400 litros y se sustituyeron por otros de 3.200 litros, con lo cual se mejoró la capacidad instalada, lo que contribuyó a que los circuitos soportaran mejor los atrasos.

"En los barrios con mayor densidad de población estamos al tope; para mejorar allí tendríamos que tomar otras medidas, pero por ahora no pudimos", dijo Monestier.

La directora también reveló que pese a que se incorporaron camiones cero kilómetro, éstos han presentado imprevistos.

"La flota nueva no tuvo toda la disponibilidad que hubiéramos esperado, por varias razones. Hay temas que todavía están en la etapa de diagnóstico, como la rotura de elásticos delanteros de los camiones —se está estudiando cuál puede ser la causa—, lo que provocó baja disponibilidad durante varios días. Estamos trabajando para mejorar el tema del mantenimiento de la flota. Hay muchísimo para mejorar. Son equipos delicados que requieren mucha atención", sostuvo.

Monestier también destacó que continúa el vandalismo a los contenedores y dijo que en algunos barrios éstos no duran "ni doce horas".

"La renovación de los seis mil contenedores no se hizo solo en la costa: se hizo también en el Cerro y La Teja. En realidad, el criterio fue renovar los contenedores más antiguos. Como el sistema arrancó en la costa y en el Municipio E —Cerro y La Teja—, esa fue la zona renovada. Somos conscientes de que hay zonas de Montevideo en las cuales hay contenedores que parecen volquetas, pero eso se debe a que no resisten ni doce horas por el nivel de vandalismo que hay allí. El criterio siempre ha sido el mismo: pongo un contenedor nuevo, cero kilómetro, y al otro día le roban las tapas; vuelvo a poner un contenedor sano, le vuelven a robar las tapas; a la tercera vez, dejo un contenedor sin tapa", explicó.