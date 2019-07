Fernando Echeverría: “Ecoparque cumplió todos los protocolos”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente Fernando Echeverría, en tanto, advierte que las críticas al ecoparque que ha dado vida a la actividad turística en el departamento son infundados, sostiene que existen motivaciones políticas y asegura que no hay peligro para los visitantes.

-El subsecretario de Ganadería, Alberto Castelar, y el director de servicios ganaderos de la cartera, Eduardo Barre, dijeron ante la comisión de bienestar animal que la Reserva no debería permanecer abierta.



-Esas declaraciones fueron vertidas en el seno de la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal de la Cámara de Representantes con fecha 5 de junio de 2019. Desde el mes de diciembre de 2018 a la fecha no hemos recibido nuevas visitas con carácter oficial del MGAP. Sin perjuicio de ello, se ha continuado trabajando de acuerdo a las pautas y recomendaciones sugeridas, por lo que la situación ha mejorado notablemente al punto tal que hace ya nueve meses no se registran nuevas muertes en animales como consecuencia de tuberculosis. Quizás las opiniones brindadas no tuvieron en cuenta las continuas mejoras que se realizan y que llevan a los resultados mencionados.



-La OMS ordenó un vacío sanitario y el sacrificio de animales, como ser ciervos axis en los que se encontró un alto nivel de tuberculosis. ¿Por qué no se hizo esto?



-Durante el lapso en que el ecoparque permaneció cerrado (2016-2018) se procedió al sacrificio de los animales con sintomatología clínica y aquellos sospechosos de padecer la enfermedad. Los animales sacrificados fueron depositados en una fosa sanitaria común alejada de los sitios transitados por los visitantes. Asimismo se procede al vacío sanitario de coatíes, la limpieza y la desinfección de corrales, comederos y bebederos. Continuando con las recomendaciones, en el año 2018 se procede al doble cercado de los animales que tenían contacto con el público, a la colocación de alfombras sanitarias en la entrada de corrales y a la eutanasia total de bovinos y ovinos. Producto de las medidas adoptadas, podemos afirmar que al día de hoy la enfermedad ha sido controlada. Esto también obedece al profesionalismo, compromiso, dedicación y cariño, de técnicos y personal que desempeñan tareas en el lugar.

-Hay tres funcionarios que tuvieron neumonía recientemente. Uno de ellos sigue aislado. ¿Se está haciendo un seguimiento a los pacientes?



-Dos de los veinte funcionarios del Ecoparque Talice tuvieron neumonía que no responde a tuberculosis y ambos a la fecha se encuentran prestando funciones, no existiendo tampoco ningún otro funcionario en uso de licencia médica.



Todos los funcionarios sin excepción son evaluados periódicamente al punto tal que al 25 de julio de 2019 y respondiendo a los controles mencionados, la Comisión Honoraria para la Lucha Antitu-berculosa (según certificado extendido por su director Dr. Fernando Arrieta) nos informa que ninguno de los funcionarios del Ecoparque Talice se ha enfermado de tuberculosis. Tampoco hemos sido notificados por parte del MSP de ningún visitante de la Reserva con diagnóstico positivo de tuberculosis.

-¿El Ministerio de Ganadería le pidió a la Intendencia de Florida formalmente que cierre la Reserva?



-No de ninguna manera. No existió ni existe a la fecha notificación del MGAP que oficialmente indique se proceda al cierre del Ecoparque Talice.



-Usted ha dicho que quienes ponen reparos a la Reserva tienen intenciones políticas. ¿A qué se refiere?



-La Comisión de la Cámara de Representantes se reúne en el mes de junio, pocos días antes de las elecciones internas y sin que la intendencia fuera citada a esa reunión, ya en Flores circulaba el rumor no solo que el intendente no asistiría sino también que el Ecoparque Talice sufriría graves sanciones en su funcionamiento. Sin ningún elemento de juicio algún actor político adelantaba que llegarían graves sanciones. Lo que me duele e indigna es el daño que se causa con esos comentarios que persiguen un fin claramente político. Porque el perjuicio no es para el intendente sino para todo el departamento de Flores, pero sobre todo para aquellos pequeños y medianos emprendedores que hoy ven con ilusión la posibilidad de llevar un ingreso para sus hogares a través de actividades directa o indirectamente vinculadas al ecoparque. Como intendente departamental de Flores quiero transmitir a la población, que desde mi administración se cumplieron y se seguirá cumpliendo con todas las sugerencias y recomendaciones que se nos realicen por parte de los organismos competentes. Nuestro mayor deseo es que todos puedan venir a disfrutar del Ecoparque Talice y conocer su entorno.