FEMI pide por políticas para cambiar los problemas de "descentralización"

En el marco de una nueva Asamblea Anual Ordinaria de la Federación de Médicos del Interior (FEMI), las autoridades del gremio se reunieron ayer en Maldonado y debatieron acerca de la situación sanitaria por el covid-19 y los problemas en los servicios de salud del país.

“Cada vez estamos más convencidos de que tanto ASSE como el resto del Sistema Nacional Integrado de Salud no logran formar políticas de mediano y largo plazo para cambiar los problemas de descentralización que existen entre Montevideo y el resto del país”, explicó el presidente de FEMI, Daniel Ayala. Esas políticas deben “salir de lo político partidario” que “muchas veces distorsiona las decisiones”, según indicó Ayala.



En el encuentro de médicos del interior se dijo que actualmente el 30% de los facultativos de todo el país viven en el interior y solo un 7% lo hace al norte del Río Negro.



“Muchas veces las medidas que son iguales para todo el país y vienen desde Montevideo no son prioridad o no se aplican con facilidad en algunos departamentos y por eso decimos que está mal hablar del interior como un todo, porque mismo dentro de los 18 departamentos que lo componen hay diferencias muy importantes”, remarcó el presidente de la FEMI.

Ayala, quien asumió la presidencia del gremio en 2021, lanzó el programa “FEMI en su lugar”, que busca “estar al tanto de lo que pasa en todos lados del interior”. En lo que va del 2022 el programa ha recorrido los departamentos de Salto, Artigas, Tacuarembó, Soriano y Rivera.



En el encuentro, que tuvo lugar ayer en Maldonado, los médicos intercambiaron acerca del problema de la radicación de profesionales en el interior y dijeron que “ya se ha prendido la luz roja con respecto a las iniquidades en algunas especialidades” en las que faltan médicos. “Vamos a tener dificultades importantes si eso no se resuelve pronto”, remarcó Ayala.



Para el presidente de FEMI, los problemas que existen en el interior “se agudizan” en el sector público porque “ASSE tiene una estructura burocrática que muchas veces no le permite desarrollar gestiones adecuadas aunque el sistema en general es correcto”. En este sentido, Ayala dijo que hacen falta “ajustes” para poder ordenar dichas gestiones.