“Como en la facultad”, la vida de la primera dama Lorena Ponce de León

Primero fue la carrera de técnica forestal y después la Escuela de Jardinería. Esos dos mojones grabaron a fuego a Lorena Ponce de León, esposa del presidente de la República. Por eso usa una analogía estudiantil para definir sus primeros días como primera dama (aunque este rol no exista como tal en Uruguay): “Estos días de gobierno son como en la facultad, paso unas horas aprendiendo de Economía, de Educación Social y Cívica, de números…”.

La agenda de “Loli” -como el presidente Luis Lacalle Pou llama a Ponce de León- sigue empezando a las 6.30 de la mañana, cuando le suena el despertador y empieza a aprontar a sus hijos para ir a estudiar. “Los tiempos han variado poco” porque la primera dama y su familia siguen viviendo en el barrio privado La Tahona, en Canelones, hasta que “terminen las reformas” en la casa presidencial de Suárez y Reyes. Eso sí: entre la hora de despertar e irse a dormir la jornada transcurre a pura reunión y aprendizajes, “como en la facultad”.

No es la primera vez que Ponce de León hace referencia a su pasado estudiantil. Tras el balotaje había confesado a El País que a la hora de votar sintió un “nervio chiquito”, de esos que se sienten “cuando vas a dar un examen para el que te preparaste, pero temés que te toque justo una pregunta que no dominás”.

Sobre el relato de su época de estudiante conversó ayer, Ponce de León, en su primera aparición pública desde que su esposo se cruzó la banda presidencial. Fue una charla por el Día Internacional de la Mujer en el (paradójicamente) salón “Caballeros del aire”, de la Fuerza Aérea.



El encuentro -té mediante y con la presencia de la vicepresidenta Beatriz Argimón- fue organizado por la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas y tuvo como público objetivo a mujeres directoras de empresas de recursos humanos. Fue por eso que Ponce de León contó el camino que la llevó a edificar su firma de paisajismo y a idear un proyecto de emprendedurismo.



Porque el 20 de marzo la primera dama lanzará “Sembrando”. Así se llama el proyecto que lidera con el fin de “despertar en los uruguayos ese sujeto inquieto, latente, que quiere emprender, valerse por sí mismo”.

Ponce de León había cursado el bachillerato en Agronomía, pero estaba convencida de que lo suyo no iba por esa disciplina. “Sí sería ligado a la naturaleza”. Y cuando quedó en el penúltimo lugar de los 70 cupos que había en la carrera de jardinería, supo que “era una señal”.



Estudió tres años y en un cuarto hizo el proyecto final de carrera. Fue así que inició el trayecto de planificación de obras en jardines. ¿Su primer gran emprendimiento? “El hipódromo de Maroñas”.

Durante la ceremonia, Luis Lacalle Pou se tomó un momento para un gesto de cariño a su esposa, Lorena Ponce de León. Foto: Fernando Ponzetto

La primera dama, quien se autodefine como alguien “inquieta”, supo entonces que debía trazarse metas.



Eso mismo hizo ni bien su esposo ganó la elección. “Al principio queríamos hacer todo ya, luego fijamos que los meses de verano fueran para ser madre y padre, para estar, un verbo que es tan importante en la maternidad”.



El matrimonio Lacalle Pou-Ponce de León tiene tres hijos adolescentes, dos de ellos mellizos.



Pero los días pasaron, se acercó el primero de marzo y una nueva responsabilidad.

-¿Le costó llegar a lo que es hoy?



-No fue fácil, uno tiene miedos. Cuando uno va creciendo, y le aparecen nuevo proyectos, tiene miedos. Pero aprendí a que no me dé miedo el preguntar y el decir ‘esto no sé’. Hay una cosa que dice Luis (Lacalle Pou) que a mí me encanta: “Hay que rodearse de gente más inteligente que uno para aprender”.

-¿Satisfecha con lo hecho?



-No hubiese cambiado nada del camino. Sé que hay herramientas que conozco hoy que me hubiesen ayudado en el trayecto, pero es parte del entusiasmo. Pero me encanta aprender y tener algo nuevo. Siempre digo que tengo proyectos para cuando cumpla los setenta.



Mientras, en el corto plazo, espera la mudanza a la casa presidencial en el Prado. “Aún están rehaciendo los baños y rasqueteando las paredes”, cuenta Ponce de León sobre las reformas que no tienen día concreto de finalización.