Con contenedores desplegados en la explanada IMM presenta plan de reciclaje

Con varias decenas de contenedores desplegados en la explanada de la Intendencia de Montevideo, la comuna presenta este mediodía el programa "Reciclando barrio a barrio" que establece al menos cuatro modalidades distintas en la ciudad, y apunta a incrementar la clasificación en origen con nuevos soportes plásticos.

Este plan es parte de lo que incluye el proyecto que se prevé realizar con los fondos del BID que son discutidos con el oficialismo en la Junta Departamental.

Contenedores para plan de reciclaje de la IMM. Foto: Francisco Flores

¿En qué consiste el plan?

Uno de los ejes del plan es disminuir la cantidad de contenedores en la vía pública, y que los que haya estén expuestos la menor fracción de tiempo posible o sean difíciles de abrir. El plan incluye un recambio de vertederos por otros similares a lo que hay en el Centro.



Otro de los cambios es a nivel barrial. Una de las zonas donde funcionará el nuevo sistema de recolección estará comprendida por el eje de Bulevar Artigas, desde Parque Rodó y Cordón hasta Ciudad Vieja. Pero además esos vecinos compartirán modalidad con La Aguada, el barrio Larrañaga, Jacinto Vera, parte del Prado, el Cerro y La Teja. En esas zonas se pondrán en la vía pública contenedores más robustos para residuos mezclados. También se instalarán recipientes para reciclables, pero de distinto diseño al de los mezclados y en un lugar diferente, con el objetivo de evitar confusiones de vecinos. También habrá vertederos específicos para vidrio.



Los edificios o cooperativas de más de 20 unidades podrán tener dentro de su predio un vertedero propio donde los vecinos deberán poner residuos secos, en lugar de hacerlo en el dispositivo ubicado en la calle.

Para solicitarlos se deben comunicar al WhatsApp 092 250 255 para solicitar una visita de la Intendencia y sumar el edificio o cooperativa al programa "Reciclando barrio a barrio" de la IMM.

En tanto, para la zona de Punta Carretas, Pocitos, el sur del Parque Batlle y una parte del Buceo todos los padrones, incluso casas, tendrán un contenedor para reciclables. Lo que no habrá, entonces, serán contenedores de residuos secos en vía pública. Allí sí se colocarán en la calle contenedores reforzados para basura húmeda y vidrio. En los edificios podrán estar ya sea en el garaje o dentro del retiro en caso de tener rejas. La idea es que no esté en un lugar accesible para el que pasa por la vía pública.



Asimismo en Carrasco, Carrasco Norte, Punta Gorda, Malvín, Malvín Norte y Lezica entregará a cada casa dos contenedores: uno gris para mezclados y otro verde para reciclables secos. En la vía pública solo habrá contenedores para vidrio. Además en 5.000 domicilios entregarán composteras. Los vecinos deberán sacar la basura próximo a la hora que pasa el camión recolector. En complejos de vivienda la recolección también será diferenciada a través de contenedores dentro de cada predio.



En el resto de la ciudad habrá contenedores en vía pública para mezclados, como hasta ahora. Además se colocarán otros para residuos secos próximos a comercios. Para estos lugares la administración también proyecta un recambio paulatino del tipo de vertederos.



Fuera de las zonas con recolección especial, en las cooperativas que haya interés, la iniciativa de la intendencia es realizar recolección dentro de los predios. Además entre cinco vecinos pueden también solicitar un bolsón para reciclaje.



Además, se podrán cambiar todos los contenedores para materiales reciclables en los supermercados grandes, medianos y pequeños, así como en almacenes de barrio. Se debe enviar un mensaje al mismo número de Whatsapp, que también implicará una visita previa de la comuna.



En asentamientos, donde los camiones no pueden ingresar por el tamaño de las calles, proponen sacar los contenedores y realizar recolección manual por medio de motocarros.