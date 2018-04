La CEU, el trabajo y la inmigración reciente

También considera a las corrientes inmigratorias que recientemente han llegado a Uruguay: "Hay tantos hermanos de otras geografías que llegan a nuestro país buscando nuevas oportunidades, una tierra donde vivir y trabajar. A ellos queremos que llegue también nuestra solidaridad y cercanía", dice la CEU.

La CEU, además, señaló que no siempre las condiciones de trabajo y "la manera de organizar" dicha labor tienen consecuencias positivas para la "dignidad" de los trabajadores, y que los frutos de esa tarea no siempre se dividen de manera ideal: "Sabemos que el modo de organizar el trabajo no siempre respeta la dignidad de la persona humana, y que no se tiene debidamente en cuenta el destino universal de los recursos", señala el comunicado de los obispos uruguayos.

La visión de la conferencia es que el trabajo tiene que cumplir la función de construir ciudadanía y elevar las condiciones de vida de quienes lo llevan a cabo. En las palabras de la CEU, "todos" tienen que "luchar para que el trabajo sea una instancia de humanización y brinde posibilidades de futuro; que sea un espacio para construir sociedad y ciudadanía".

En ese sentido, los obispos que integran la conferencia señalaron, como muchos analistas del mundo del trabajo han señalado, que las transformaciones en el mercado laboral actual —más allá de las que se proyectan en el futuro— plantean muchas incertidumbres para los trabajadores asalariados. "El mercado laboral presenta hoy desafíos nuevos que afectan la vida de nuestra gente. El tipo de tareas y formas de inserción laboral están cambiando aceleradamente, planteando la necesidad de desarrollar nuevas capacidades y vínculos. Hay empleos que están dejando de existir y surgen otros con requerimientos diversos, que por lo general implican mayor calificación", dice el comunicado. La CEU marcó este mes su preocupación por la fragmentación social.