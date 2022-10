Meteorólogos pronostican escasez de lluvias, altas temperaturas y probabilidad de sequías

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El viento primaveral sopló en Uruguay un poco antes de lo previsto y con un alerta de calor sofocante que, debido al bajo nivel de la precipitación acumulada esperada para el trimestre setiembre-noviembre 2022 , podría ocasionar sequías y un déficit hídrico a partir de las próximas semanas, según meteorólogos consultados por El País.



"Clasificamos como sequía meteorológica cuando tenemos ausencia de precipitaciones por un tiempo muy prolongado, cuando estas no satisfacen los requerimientos hídricos de los cultivos. Es decir: el agua no es suficiente para que los cultivos se desarrollen en tiempo y forma", explicó el meteorólogo José Serra.



Según Inumet, para la región noreste del país en el trimestre mencionado se espera un 50% de probabilidad de precipitaciones en el tercil inferior, 35% en el medio y 15% en el superior, mientras que en el resto del país se prevé un 45% de probabilidad en el tercil inferior, 35% en el medio y 20% en el superior.



Asimismo, se espera que la temperatura media trimestral en todo el país sea superior a la normal. En otras palabras, en todo el territorio "existe una alta probabilidad de entrar en un período en el que las precipitaciones estén por debajo de lo normal, y las temperaturas por encima", aclaró Serra.



Sin embargo, basado en los datos de precipitaciones y situación atmosférica hasta setiembre, el meteorólogo postula que esa región (noreste y este del territorio nacional) aún no se ve tan gravemente afectada como la región suroeste y oeste (Colonia y Soriano), que, según afirma, "ya está en una situación problemática" debido a la falta de lluvias.



Por su parte, el meteorólogo Nubel Cisneros señaló que la primavera transcurrirá inadvertida porque se pasará rápidamente al clima caluroso, con pulsos de aire frío y heladas tardías que podrán aparecer hasta mediados de octubre, algo "que indudablemente perjudicará al agro" en todo el territorio.

Pronóstico para el verano

Cisneros indicó que el verano tendrá temperaturas muy elevadas y que es probable que nuevamente se registren récords de temperaturas máximas. "Debido a que tendremos un verano caluroso y con escasez de lluvias, la evapotranspiración va a ser muy importante y acentuará ese déficit de humedad en los suelos", agregó.



Por su parte, Serra sostuvo que si el bajo nivel de precipitaciones se mantiene, "las pasturas no serán suficientes para la alimentación del ganado y entraremos en un período de alta evaporación, gran cantidad de horas efectivas de sol y temperaturas elevadas, que conllevarán a un alto riesgo de incendios forestales".

Según el meteorólogo, esto se debe a que el fenómeno de La Niña se instaló por tercer año consecutivo en la región, cuando hacía más 20 años que no se presentaba. "Eso traerá beneficios para el turismo: temperaturas por encima de lo normal; pero precipitaciones por debajo: dificultades para el agro", explicó.



El meteorólogo insistió en que se debe "analizar la situación global, tanto en el hemisferio sur como en el hemisferio norte, y no solo lo que ocurre en la superficie de nuestro país", porque "Uruguay no queda exento del comportamiento anómalo de la atmósfera en general".