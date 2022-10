Antel camino a ofrecer servicio de fútbol uruguayo por internet

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fueron varios meses de negociación entre Antel y Disney. El acuerdo comercial entre las compañías ya se cerró e implica que la empresa estatal podrá distribuir en el país los servicios de streaming Disney+ y Star+, incluida la transmisión del fútbol uruguayo.

De todos modos, aún resta que se expida el Tribunal de Cuentas de la República (TCR). El monto del contrato es confidencial, por lo que no se sabrá cuánto se pagaría a la multinacional.



El directorio de Antel aprobó por unanimidad, lo que implicó el apoyo de la oposición con el voto del representante del Frente Amplio Daniel Larrosa.



Después de que se expida el Tribunal de Cuentas, se hará el lanzamiento comercial de los diferentes planes, algo que se espera que suceda en las próximas semanas. La compañía estatal podrá ofrecer un paquete que incluya, por ejemplo, internet a través de fibra óptica y acceso a las plataformas de series, películas y deportes.



Antel competirá de manera directa con Disney, que ya ofrece sus servicios de streaming en el país y, además, con otras plataformas como Netflix, que tiene series y películas. También lo hará con los servicios de televisión para abonados, a través de los cuales se puede acceder al fútbol uruguayo, por lo general, al pagar un monto extra a la cuota.



Hoy, la única plataforma que puede transmitir por streaming los partidos uruguayos -de la señal que proporciona Tenfield- es Disney, a través de Star+, después de que firmaran un contrato por los derechos. Tras ese acuerdo comercial, los servicios de televisión para abonados no pudieron reproducir más en sus plataformas estos eventos deportivos.



Pero Disney no solo ofrece fútbol uruguayo. En las plataformas se pueden ver las “más importantes ligas de fútbol a nivel internacional, los principales eventos deportivos del mundo, además de películas, series y especiales” de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, según un comunicado divulgado ayer.

Ayer, el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, señaló que el acuerdo les “permitirá seguir” diferenciándose “como el operador con la mejor oferta de servicios para que los uruguayos” los “sigan prefiriendo”. En ese sentido, indicó que “forma parte de una estrategia definida” para continuar siendo la “empresa líder de telecomunicaciones en el país, en este nuevo escenario de mayor competencia que se está dando”. Y añadió: “Es el acuerdo de contenidos más grande e importante que Antel ha logrado en su historia, y se incorpora a las ofertas de entretenimiento, deportes e información nacional, ya disponible para nuestros clientes”.



Es el segundo lanzamiento en el corto plazo vinculado al servicio de streaming. En agosto, Antel lanzó una aplicación móvil llamada AntelTV, donde los usuarios pueden acceder a los contenidos de los canales 4, 10 y 12 desde su celular.



En esa oportunidad, emitió un comunicado donde destacó que se podrán ver los partidos del Mundial de fútbol Qatar 2022.