Sindicato del taxi levantó el paro y a las 22:00 horas realizará un plenario

Dirigentes del Suatt se reunieron este jueves con las autoridades del Ministerio de Trabajo donde le expresaron su respaldo tras el despido de diez trabajadores de la empresa 141, dos de ellos sindicalizados. La Patronal, por su parte, mantiene su decisión de haber realizado los despidos.

A las 16 horas de este jueves se levantó el paro que había comenzado el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) a las 10.

En declaraciones a El País, el dirigente sindical Ary Wiedemann, sostuvo que hoy hubo dos reuniones por este tema. Primero, con el director de Trabajo Luis Romero, y luego con el ministro José Bayardi. Desde la cartera manifestaron su respaldo al sindicato ante el despido de 10 trabajadores de la empresa 141.

Pero la Patronal mantiene su decisión de haber despedido a los trabajadores. Ante esto, el sindicato realizará a las 22:00 horas un plenario donde se decidirá las próximas medidas a adoptar y la convocatoria a una asamblea general.



Dos argentinos crearon un espacio para publicar las frases de los tacheros.

LA PATRONAL MANTIENE DECISIÓN DE HABER REALIZADO LOS DESPIDOS