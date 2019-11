Valeria Ripoll encabeza protesta en el BPS por recorte de ayudas a niños discapacitados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll, encabezará hoy una protesta frente al BPS por el recorte de ayudas a niños con discapacidad. Ripoll, quien tiene un hijo con autismo, viene realizando desde hace algún tiempo una cruzada desde Twitter por lo que considera una “injusticia” para estos niños y sus familias.

“A primera hora de la mañana nos instalaremos con Nahuel en la entrada del BPS. Mi hijo no puede esperar más!!! Son cuatro meses, sí, cuatro meses, sin la pensión y el tratamiento que tanto necesita. Esto lo está perjudicando enormemente. Soy su mamá y no voy a dejar de luchar por una mejor calidad de vida para Nahuel. Es una injusticia lo que le están haciendo a él y a tantos niños y sus familias”, señaló la dirigente sindical.

“El recorte no es desde los niños con discapacidad. Son incapaces de dar respuesta desde su burocracia, no tienen argumentos, los informes médicos son contundentes, ya no tienen qué excusa inventar. Pensaron que sería una familia más a la que le sacarían el apoyo (…) nos mandaron a un abogado para ganar años de ‘ahorro’ de pensiones y tratamientos que cortan sin argumentos, pero somos la voz de los que no la tuvieron!! Esta lucha no va a terminar hasta que no corrijan su horror!!!”, agregó Ripoll.



La secretaria general de Adeom aclaró que “no está haciendo campaña” por nadie, ni firma o se saca fotos diciendo “apoyo a tal”.

“No lo siento, no me nace. Hace dos años que soy secretaria general de Adeom, y por encabezar conflictos y denuncias le hago el ‘mandado’ a la derecha, rosadita. Y para los de derecha me tengo que joder por ‘zurda, comunista o foca’. Antes era un placer la militancia; hoy es una triste guerra en la que perdemos todos”, sostuvo.



“El nivel de intolerancia lleva a cuestionarme porque me tiño el pelo, o me hago las uñas o por no estar sucia y de naranja; eso, de ambos lados del mostrador”, concluyó.