Valeria Ripoll denunció que le quitaron la pensión a su hijo autista: "No puedo más"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Valeria Ripoll, secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM), denunció a través de su cuenta de Twitter la situación que le toca vivir con su hijo que tiene autismo.

De acuerdo a su relato, el niño dejó de recibir la "pensión por discapacidad" y eso deriva en que no puedan pagarle "la acompañante en la escuela".



"De verdad todo es muy difícil... Intento ponerle la mejor, lucharla pero hoy siento que no puedo más. Todos los que me conocen saben que hemos condicionado nuestra vida para darle todo a Nahuel, que tiene autismo, cada peso que entra a mi casa está gastado calculado para cada gasto...", dijo.



"Hoy nos enfrentamos a la revisión de la pensión por discapacidad que recibía Nahuel del BPS y bien digo recibía porque está bloqueada mientras la revén, eso hace que no podamos pagar la acompañante en la escuela porque estaba destinado a eso su pensión", señaló.



Ripoll sostuvo que "a doctores que no lo conocen les parece que su discapacidad es del entorno del 70% y ya no es severa" y que se trata de una discapacidad "simple".



"Eso hace que pierda su pensión porque tiene pensión alimenticia y para el el BPS con eso él ya tiene un ingreso... Parece que viven en un universo paralelo!!! Cómo hacemos los padres que pagamos alquiler y todas las demás cuentas y tenemos más hijos... ¡Cómo hacemos les pregunto para darle a los niños autistas los tratamientos que necesitan! ¿Quién nos ayuda? Si mi hijo no lee, no sabe el día, la hora, no maneja dinero, ¿cómo hago? Como mamá y con el corazón en la mano digo no puedo más, ya no sé qué y cómo hacer... Solo trabas y no ayuda. ¿Cómo sacamos nuestros hijos adelante así? Por favor, pónganse por un segundo en nuestro lugar, nuestra desesperación... Realmente hoy estoy devastada, cansada, no puedo más", añadió.