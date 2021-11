Simulando un velorio, se manifestaron por recortes en el Mides

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La puerta de la sede central del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se convirtió, en el mediodía de ayer, en la representación de un velorio. Ataúdes con las siglas del ministerio, mensajes en fondo negro, flores de despedida y un enorme cartel que rezaba: “No dejemos morir a las políticas sociales”.

Así se manifestaron, durante tres horas, los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga), el sindicato de trabajadores del Mides (Utmides) y la coordinadora de ollas populares. Según los manifestantes, “se están muriendo las políticas públicas”, dado que el gobierno “cerró al menos 10 programas del Mides” que atendían a una “población específica”.



Según Lucía La Buonora, secretaria general de Utmides, “como técnicos” tienen la “obligación de advertir que la ciudadanía está pasando cada vez peor y que, sin embargo, el Estado retira cada vez más recursos, se retira del territorio”. En este sentido, la dirigente sindical dijo que “si (el gobierno) quiere refundar y dejar su propio legado, es parte de lo político y cada político hace su carrera como mejor le parezca”. Pero que, “desde el punto de vista técnico, hay una pérdida de 1.000 puestos laborales (de quienes trabajaban en esos programas cerrados) y, sobre todo, “una renuncia a los cometidos para los cuales está mandatado el ministerio”.

El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, se mostró sorprendido de que se haga referencia “a los programas que se van y no a los que vienen en su lugar”. Según el jerarca, “lo que importa no son los programas, sino las personas” y su cartera busca “fortalecer las políticas sociales con acciones y evidencia”.



Como ejemplo, señaló Lema, “a 10 años de la creación del programa Uruguay Trabaja (programa socioeducativo laboral), solo el 8% de los participantes consiguió una estabilidad laboral formal por más de tres meses”. Lo que según el ministro ocurrirá ahora es la sustitución por el programa “Accesos”. “Es mucho mejor y amplía las trasferencias a los participantes. Mientras en Uruguay Trabaja se recibían unos $ 11.000, en el nuevo programa serán unos $ 18.000 sin que haya un recorte en el número de participantes. Y se agrega una etapa de trabajo protegido, dando incentivo a las empresas para la salida laboral duradera”, planteó.

Para los sindicatos, en cambio, “los rediseños no llegan a tiempo” y en algunos casos “siquiera hay rediseño”. “Hace un año y medio que se están prometiendo cambios, se cierran programas y no avanzan”, dijo La Buonora. Como ejemplo mencionó los Socat, que son servicios para orientar a la población en el territorio y darle acceso al Estado. “Dejan de funcionar este mes y hasta al menos el año que viene no se sabe qué pasará. Eso significa que los vecinos dejan de tener puertas de acceso a sus derechos y que se reduce el contacto a las oficinas del Mides”, consideró.



Lema defiende su gestión diciendo que “se está en un proceso de transición” y que lo que vendrá supone la sustitución de las instituciones (las organizaciones que trabajan en el terreno) por la contratación de técnicos que harán el doble de horas y que accederán por concurso”.

Durante la manifestación de ayer, el trabajador Carlos Moreira dijo a Telemundo: “Denunciamos que hay un ministerio que se está pasando a dedicar casi de forma inclusiva al asistencialismo: a entregar canastas y tarjetas. Pero no a trabajar en la familia y en la inclusión para que puedan superar la pobreza”.



Desde el ministerio entienden que eso es “falso” y que a partir del 1° de marzo de 2020 hubo “un cambio de dirección”, pero “para profesionalizar y hacer más efectiva la gestión”.