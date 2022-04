Dueños de camiones ven "distracciones por uso de celulares" como una causa de choques

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras los accidentes de tránsito protagonizados por camiones en las últimas semanas, la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay (ITPC) emitió un comunicado apuntando a "las distracciones derivadas del uso extendido de celulares o los malos hábitos de conducción" como algunas de las causas de los siniestros.

"Si bien la jornada laboral es un problema, también lo son otros aspectos que afectan tanto a los conductores amateurs como a los profesionales", resaltaron los dueños de camiones. Esta respuesta se da luego de que el secretario general del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra), Ricardo Aloy, dijera en entrevista con Telemundo (Canal 12) que la "sobrecarga horaria" era el problema y que el uso de celulares es un detalle "insignificante" en los accidentes.



"Debemos decir que la continuidad de horas de conducción no es lo que complica a la generalidad del transporte, siendo que lo normal no es la conducción continua sino aquella interrumpida por descansos forzados por las ineficiencias logísticas, con largas esperas para cargar y/o descargar", destaca el comunicado de la Intergremial.



"Desde ITPC vemos con enorme preocupación que se hable ligeramente sobre las causas de los accidentes, generalizando a partir de situaciones particulares. Cada accidente es una situación particular, y así deben analizarse sus causas y consecuencias", agrega.

Haciendo foco en los problemas que derivan en accidentes, la ITPC solicita "respaldo legal para la instrumentación de medidas de control que hagan viable la vigilancia a distancia" de los camiones.

​Finalmente, los propietarios de los camiones proponen crear un "observatorio de incidentes y accidentes de tránsito compuesto de empresarios, trabajadores, autoridades nacionales e instituciones vinculadas a la seguridad vial, para formar un registro de datos para la toma de decisiones y fijar, a partir de ello, acciones y políticas para atender la problemática".