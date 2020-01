Empresa responde por despido que provocó paro en el transporte interdepartamental

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este jueves, la empresa de transporte Nossar emitió un comunicado tras el anuncio de la Coordinadora del Interdepartamental, Departamental Interurbano, Urbano del Interior, Internacional y Turismo de que realizarán un paro de 24 horas este viernes 31 de enero en el transporte interdepartamental. La medida comenzará a las 0 horas del 31 y terminará a las 24 horas y afectará los servicios desde y hacia la terminal de Tres Cruces.

El comunicado, al que tuvo acceso El País, advierte "inexactitudes difundidas" por "la Unión de Trabajadores de Nossar (UTN) y Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (UNOTT) esta última por medio de la Coordinadora de los Servicios Interdepartamentales (Coordinadora del Inter.)".

La empresa sostiene en el texto que tomó la decisión de despedir al presidente del sindicato de dicha empresa, UTN, por las "permanentes inconductas" del trabajador en "los últimos ocho meses". Además plantea que "no es cierto que el despido del presidente de UTN obedece a “persecución sindical”.

Luego detalla las razones que tuvieron en cuenta para tomar esta decisión. El primer motivo es que este se tomó "a golpes de puño en uno de los locales de la empresa con un funcionario que antes había renunciado al gremio". Otro es por "proferir amenazas al personal jerárquico de la empresa, como cúmulo de la constante arenga contra los mismos".

A su vez se informa que el trabajador despedido movió "en taller y sin autorización, una unidad de última generación cuyo manejo desconoce, con tal impericia que la chocó contra otro autobús de la empresa, dañando ambos".

También señala que el trabajador no respetó "los itinerarios en ruta, salteando agencias, dejando pasajeros sin atender y sin entregar ni retirar encomiendas".

Como último motivo destacan que "el 21 de diciembre pasado fue protagonista del vuelco de un coche con dieciséis pasajeros en una ruta en reparación por la que transita usualmente", señala el texto.

En esa oportunidad, según Nossar, el funcionario "no respetó ni la señalización ni la velocidad máxima permitida (30 km/h), dejando una frenada de ochenta metros antes del vuelco, que comprueba su excesiva velocidad", por lo que "hubo allí una conducción imprudente y falta de pericia".

Además la compañía señala que el conductor "conocía el estado de la ruta ese mismo día, dado que en la mañana había realizado el recorrido en sentido inverso". El comunicado afirma que "nada excusa haber puesto en grave riesgo la integridad física de guarda y pasajeros y haber dañado el patrimonio de su empleador".

Comunicado completo de la empresa Nossar

Ante las inexactitudes difundidas públicamente por Unión de Trabajadores de Nossar (UTN) y Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (UNOTT) esta última por medio de la Coordinadora de los Servicios Interdepartamentales (Coordinadora del Inter.) se hace saber:



Empresa Nossar SRL cumplió, cumple y cumplirá con todo el régimen jurídico de la República, muy especialmente lo referido a las obligaciones laborales y previsionales tanto de origen legal como reglamentario y muy especialmente también, a los Laudos acordados en Consejos de Salarios que rigen en el Transporte, llegando hasta pagar por encima de Laudo, tanto en categorización como en salarios y beneficios.



No es cierto que el despido del presidente de UTN obedece a “persecución sindical”. Durante más de 15 años la Empresa mantuvo diálogo constante y fructífero con UTN, razón por la cual jamás tuvo un conflicto. Sobran los dedos de una mano para contar los planteos que se han realizado ante DINATRA y todos ellos (salvo este caso) fueron resueltos a satisfacción de las partes.



Los motivos que determinaron el despido del mencionado trabajador fueron sus permanentes inconductas, donde se destacan en los últimos ocho meses:



Tomarse a golpes de puño en uno de los locales de la Empresa con un funcionario que antes había renunciado al gremio.



Proferir amenazas al personal jerárquico de la Empresa, como cúmulo de la constante arenga contra los mismos.



Mover en taller y sin autorización, una unidad de última generación cuyo manejo desconoce, con tal impericia que la chocó contra otro autobús de la Empresa, dañando ambos.



No respetar los itinerarios en ruta, salteando agencias, dejando pasajeros sin atender y sin entregar ni retirar encomiendas.



Por último y no como una única causal de su egreso, el 21 de diciembre pasado fue protagonista del vuelco de un coche con dieciséis pasajeros, en una ruta en reparación por la que transita usualmente. En la ocasión, no respetó ni la señalización ni la velocidad máxima permitida (30 km/h), dejando una frenada de ochenta metros antes del vuelco, que comprueba su excesiva velocidad. Hubo allí una conducción imprudente y falta de pericia. Por si todo esto no fuera suficiente, nótese que el trabajador conocía el estado de la ruta ese mismo día, dado que en la mañana había realizado el recorrido en sentido inverso. Por lo que nada excusa haber puesto en grave riesgo la integridad física de guarda y pasajeros y haber dañado el patrimonio de su empleador.



La Empresa ha cumplido todo el proceso sancionatorio con arreglo a Laudo y ofreciéndole al trabajador las máximas garantías para que articulara defensas, las que en aquellas ocasiones en las que se presentaron, no pasaron de falacias carentes de prueba.



Por todo lo anterior, la Empresa da a conocer la verdad de los hechos y pide disculpas a todos los pasajeros por los posibles trastornos que las medidas sindicales puedan aparejar.



Al tiempo, la Empresa agradece todas las muestras de apoyo recibidas de clientes, personal y Empresas colegas.



Durazno 31 de enero de 2020



Empresa Nossar SRL