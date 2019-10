Inumet dice hasta cuándo seguirán el frío y las lluvias

Transitando una primavera que se parece más a un invierno, el Instituto Uruguayo de Meteorología emitió sus perspectivas para los próximos diez días. ¿Seguirán el frío y las lluvias?

Precipitaciones

Entre este jueves y la mañana del viernes se esperan lluvias en todo el país.



El instituto informó que los acumulados serán entre 20 y 50 milímetros, con valores más altos en la zona del noreste.



Si bien para el sábado no se esperan lluvias, a partir del domingo 20 y hasta el lunes 21 existe la posibilidad baja de que se produzcan lluvias escasas en todo el país.



Entre el martes 22 y el viernes 25 de octubre no se esperan lluvias, pero no se descartan para el sábado 26 de octubre.