Consultoras aprecian una ventana para el empleo

La crisis del Covid-19 y sobre todo su impacto económico pueden llevar a creer que las posibilidades de empleo son casi nulas, sin embargo los datos del mercado laboral indican lo contrario. Todavía hay empleos disponibles, con características especiales. Esta misma semana los datos de BPS daban cuenta de casi veinte mil solicitudes de seguro de paro, pero al mismo tiempo se abren ventanas de oportunidad.

Aún hay procesos de selección de personal activos, y dado que muchos cuentan con más tiempo disponible estos días, pueden aprovechar para enfocarse en armar un buen currículo, mejorar su perfil digital e intensificar el uso de las herramientas que le permitirán conseguir un nuevo empleo.



Geraldine Delfino, Senior Manager del área de Selección de Personal de PwC, señaló a El País que “la mayoría de los procesos de selección que estamos llevando adelante siguen activos. Podemos inferir que tal vez algunos de ellos se demoren en la definición de la contratación, pero lo importante es que no han sido suspendidos”.



Por su parte, Camila Romitti, Supervisora en CPA Empleo, destaca que “ha cambiado la forma de trabajar, pero seguimos avanzando con los procesos de contratación que teníamos iniciados. Las fechas de dichos ingresos no se han modificado por ahora, y las organizaciones ya nos están solicitando analizar la posibilidad de que los trabajadores ingresen en la empresa teletrabajando desde el primer día. En Uruguay, esto suena extraño, si bien nosotros en CPA ya venimos trabajando de esta manera hace 5 años, todos tenemos que adaptarnos al contexto que estamos viviendo, y sobre todo, contribuir para que la economía no se detenga”.



María Laura Volpi, Gerente de Consultoría en Capital Humano de KPMG, mostró con sorpresa señales positivas del mercado. “Hoy mismo nos contactó una empresa para solicitarnos una nueva selección. Obviamente no es que se estén sumando selecciones todos los días, pero a veces una señal como esta, nos resulta más que alentadora”, señaló.



Al igual que sus colegas, Volpi destaca que los procesos de selección en curso siguen avanzando y que les han solicitado generar un protocolo de programa de inducción “a distancia”, pues ya asumen que la persona ingresará en estos días y deberá teletrabajar hasta tanto la situación se normalice.