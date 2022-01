Cuáles son los síntomas de ómicron en vacunados y no vacunados contra el covid

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En las últimas semanas, el mundo ha sido testigo de un gran aumento de casos de covid-19 y la culpable de este crecimiento fue la variante ómicron. Mientras que infectólogos y especialistas debaten medidas y criterios de cara a lo que podría ser, según médicos internacionales, el principio del fin de la pandemia, el temor continúa. Por eso es importante conocer los síntomas propios de ómicron y la diferencia según el estado vacunal de la persona para saber cómo actuar al primer indicio de la enfermedad.



Todavía no se la conoce en su totalidad pero ya hay evidencia de su sintomatología. En diálogo con La Nación, el infectólogo del Hospital Pirovano y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, Ricardo Teijeiro, indicó cuáles son los síntomas más comunes de la variante ómicron.



Picazón o dolor de garganta.

Malestar general.

Dolor de cabeza.

Síntomas gastrointestinales (en los chicos).

Fiebre (prestar principal atención a partir de los 37°C)



“No vemos tanta repercusión como en otros episodios de enfermedad respiratoria baja. No han habido muchas complicaciones de ese tipo, por lo menos en esta etapa de circulación. Hay mucha circulación del virus pero baja enfermedad”, detalló Ricardo Teijeiro, infectólogo, en diálogo con La Nación (GDA).



En cuanto a la fiebre, advirtió que “está relacionada con el paciente” y que cada uno debe prestar atención a los indicadores propios a su cuerpo. “Si tenés fiebre de 37°C y otro síntoma agregado, tenés que empezar a suponerlo [que es covid]”, precisó.



Síntomas de ómicron en vacunados

“En no vacunados, con dos síntomas ya está la sospecha. En vacunados con uno solo. Es altamente probable que [la persona vacunada] no tenga muchos síntomas e incluso sea asintomático”, señaló Teijeiro. La vacuna protege el caso grave del virus y, al ser una variante que genera pocas complicaciones, en pacientes vacunados es poco probable que afecte con algún tipo de síntoma.



“Hay que diferenciar y no confundir porque hay una corrida, la gente está psicotizada por una gran presencia de positivos. Eso no es enfermedad, es portación de virus. Hay mucha gente que está portando el virus y no está enferma”, remarcó. “Si vos en invierno te ponés a estudiar y testear a toda la población para ver quien tiene el virus de la gripe vas a encontrar un montón pero no lo tenés en cuenta porque no están enfermos, son portadores. El riesgo es que lo transmitan a la población de riesgo”, cerró.



No obstante, las vacunas demostraron tener una menor eficacia frente a esta nueva variante. En diálogo con BBC Mundo, la epidemióloga e investigadora en la American University de Washngton, Melissa Hawkins; recalcó que “la vacuna tiene una eficacia de entre 30 y 40% en prevención de infecciones y 70% en la prevención de enfermedades graves” pero que con un refuerzo se lograría proteger al paciente de la variante ómicron en un 70 a 75%. Aunque es importante destacar que se trata de estudios preliminares.

A partir de cuántos días aparecen síntomas en ómicron



Su alta transmisibilidad viene acompañada de un período de incubación más corto. En ese sentido, Ricardo Teijeiro reconoció una diferencia en relación a las otras variantes tanto en el tiempo que tarda en presentar síntomas como en el que demora en dejar de manifestarlos.



-Período de incubación: 5 a 7 días.

-Desaparición de los síntomas: a los 3 o 4 días.



“En los primeros días ya aparecerían los síntomas. Los que van a ser formas leves o moderadas, se resuelven en tres o cuatro días”, cerró el infectólogo.