Nuevos criterios del MSP para "racionalizar" testeos; asintomáticos se dejarán de hisopar y expertos dudan

El Ministerio de Salud Pública (MSP) dio a conocer un nuevo protocolo referido al testeo de los pacientes sospechosos de tener covid-19. A partir de ahora los pacientes asintomáticos no deberán hacerse un test al estar en contacto con un caso positivo. La única excepción para estos casos son “aquellos que residen en comunidades cerradas con grupos de riesgo donde se identifique uno o más casos confirmados”, según el documento.

Hoy, según el director del Primer Nivel de Atención de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Daniel Strozzi, “más o menos la mitad” de los test diarios que se hacen en todo el sector público son a pacientes sin síntomas. Por lo tanto, la medida del MSP “descomprime bastante la tensión” que vive este sector de la salud a partir del aumento exponencial de los contagios.



Esa realidad no se da solamente en el sector público. El presidente de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, Ignacio Olivera, dijo a El País esta semana que la mayoría de las personas que se están testeando a través de las mutualistas hoy son de bajo riesgo. “Estamos muy tensionados a causa de personas con síntomas leves o más jóvenes y eso está rezagando poder captar adecuadamente y a tiempo a personas no vacunadas o con alguna comorbilidad”, explicó.

En el caso de la mutualista Casmu, por ejemplo, desde el 1 de enero hubo más de 3.000 pacientes en domicilio a los que se les hizo el seguimiento telefónico y un total de 1.800 casos sospechosos que están esperando su resultado. Alejandra Paolino, responsable del seguimiento covid en la mutualista, dijo al respecto que, de estos, “hay un grueso número de pacientes que son asintomáticos”. Paolino explicó: “Hemos encontrado muchos casos en familias totalmente asintomáticas que se hisopan por ser contacto, algo que ahora se dejará de hacer”.



Más allá de lo que la nueva medida significa para el primer nivel de atención, dentro de las cátedras de infectología y virología la decisión del MSP generó polémica. “Ahora hay discusión en varios grupos porque no sabemos con exactitud cuánto pueden transmitir los asintomáticos, sobre todo porque con esta cepa estamos aprendiendo todo”, señaló la profesora agregada de la cátedra de Enfermedades Infecciosas de Udelar, Susana Cabrera, tras la decisión del MSP.



La infectóloga consideró que “algo deben transmitir, porque la gente se sigue infectando todo el tiempo” y, por eso, entiende “demasiado grande el salto” que dio la cartera con la decisión de no testear ni aislar a los pacientes sin síntomas. “Para el riesgo individual de los vacunados no es preocupante porque sabemos que están protegidos. El tema aquí es saber cuánto transmite esa persona eventualmente si está en contacto con alguien de riesgo”, sostuvo Cabrera.



Por su parte, el ministro Salinas dijo ayer en diálogo con Las cosas en su sitio (Radio Sarandí) -antes de que se conociera el nuevo protocolo- que es necesario “hacer que el sistema siga funcionando, que siga dando abasto y que llegue en tiempo y forma”. Para esto, según el jerarca del MSP, “necesariamente hay que racionalizar” y agregó que la cartera se amparó en recomendaciones internacionales.

Salinas dijo además que las personas que quieren saber si tienen o no el virus cuentan con “otras alternativas como el hisopado en farmacias, y dentro de 15 días test nasales (autotest) que van a estar a disposición”, agregó en referencia a que el MSP aprobó los autotest para que la persona se realice el hisopado por sí mismo, pero en la propia farmacia (no en su domicilio como sucede en otras partes de mundo).

Más antígenos.

El otro gran cambio que trae la ordenanza de la cartera de salud es sobre el tipo de test que deberán realizarse ahora los pacientes con síntomas covid. Tanto los sintomáticos que no sean trabajadores esenciales ni integren una comunidad cerrada o un grupo de riesgo, como los pacientes que son ingresados a una unidad hospitalaria o precisan un alta tras una internación, pasarán a hacerse únicamente un test antigénico sin la necesidad de un PCR.



Hasta ayer todos los prestadores de salud estaban obligados a hacer un test de antígenos a los sintomáticos y, si el resultado era negativo, se debía hacer un PCR. Ahora, solamente el test rápido que da un resultado en 15 minutos será requerido por las autoridades de la salud. Por su parte, la encargada de seguimiento de pacientes covid en el Casmu dijo que “ya se está haciendo mucho” el test de antígenos y “buena parte de los pacientes obtienen su diagnóstico de esa manera”.

Cabrera, sin embargo, señaló que estos test tienen menor sensibilidad que la técnica PCR y, en cierta medida, puede que algunos casos se den por negativos, pero sean positivos.



Además de los cambios para asintomáticos y lo referido al tipo de test necesario, en la ordenanza la cartera especifica que dejará de ser necesario un test al final de algunas cuarentenas para determinar el levantamiento, tal como estaba estipulado hasta el momento.

Inmunidad de rebaño "no era realista" con variante ómicron.

Según el inmunólogo Álvaro Díaz, con los porcentajes de vacunación que tiene Uruguay y la cantidad de contagios que produjo la variante ómicron, es claro que “la inmunidad de rebaño no era realista” porque “la capacidad de las vacunas de frenar la transmisión se degrada cuando aparece una variante más transmisible o que escapa significativamente a los anticuerpos generados por las vacunas en uso” y ómicron ya “cumple con las dos condiciones”.



En este sentido, Díaz enfatizó en que una dosis de refuerzo de vacunación “hace aumentar los niveles de anticuerpos neutralizantes” y “compensa” lo que se necesita para la ómicron. “Si bien se espera que la protección contra covid severo por la variante que ofrecen todas las vacunas en uso sea buena, es de esperar que la efectividad de dicha protección sea escalonada”, explicó y agregó que ese orden de protección es el siguiente: primero quienes tienen tres dosis de Pfizer, luego dos de Coronavac y una de Pfizer, luego solamente dos de Pfizer y, por último, quienes solamente se dieron dos dosis de Coronavac. “Las personas que recibieron dos dosis de Coronavac únicamente casi no tienen anticuerpos neutralizantes contra ómicron”, señaló el inmunólogo.



Sobre una eventual cuarta dosis Díaz dijo que aún “hay muy pocos datos científicos”.



MSP y TRABAJO se reúnen por funcionarios certificados

Debido al aumento de trabajadores de la salud que están certificados por enfermedad a causa del covid-19 y el impacto que esto tiene para la atención, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el jefe de la cartera de Trabajo, Pablo Mieres, se reunieron ayer de manera virtual. Tras el encuentro, Mieres dijo a El País que se avanzó en “algunas líneas de trabajo, pero todavía no hay decisiones para trasmitir”. El ministro explicó que el gobierno busca “agilizar mecanismos para la certificación de los trabajadores”.

Dos meses con un PCR positivo. Las cuarentenas por covid-19 se redujeron en varios países, incluido Uruguay, con la llegada de la variante ómicron. Si bien esta nueva cepa acorta los tiempos en que la persona contagia, quien tuvo covid-19 puede seguir dando positivo si se somete a una prueba PCR, confirmó Santiago Mirazo, virólogo uruguayo, al ser consultado por El País.



De acuerdo a Mirazo, una persona puede dar positivo con test PCR hasta 60 días después de haberse contagiado. “La media es de 15 días, pero hay gente que da positivo hasta dos meses después”.



De acuerdo a una investigación publicada por The Lancet en noviembre de 2020, el test PCR puede llegar a detectar rastros residuales no contagiosos durante 83 días, en la zona de las vías respiratorias superiores, o detectarlo en las vías respiratorias inferiores 59 días después de haberse contagiado. A propósito, el estudio explicó que “aunque la eliminación del ARN del SARS-CoV-2 en muestras respiratorias puede prolongarse”, la infección “es relativamente breve”.



Mirazo entiende que hay varias hipótesis aunque ninguna está confirmada. La más ajustada, explicó, “es que quedan trazas de partículas virales en la nasofaringe, que no son infectivas y que se van degradando con el tiempo y son detectadas por el test PCR”. La otra hipótesis es que hay “partículas remanentes que ya fueron controladas por el sistema inmune. Esa cantidad de partículas no alcanza para que contagie ni genera enfermedad”.