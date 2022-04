Después de Turismo, se elimina cuarentena obligatoria en centros educativos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este martes se reunieron el ministro de Salud, Daniel Salinas; el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira y el presidente de Codicen, Robert Silva y decidieron eliminar la cuarentena obligatoria en el sistema educativo. "No hay más cuarentena. A la persona que tiene síntomas se le pide idealmente que no vaya a clases y si no que vaya con tapabocas mientras tenga síntomas y el resto siguen asistiendo normalmente", dijo da Silveira en diálogo con El País.

La medida "aplica a todos los centros educativos del país, públicos y privados, para todos los niveles", detalló en conferencia de prensa tras la reunión Robert Silva.



Respecto a los contagios, el presidente de Codicen explicó que se registraron “en torno a 1900 casos entre estudiantes, funcionarios y docentes desde el comienzo de clases”. Además, precisó que con esta nueva medida, si hay escasa ventilación en las aulas, se tomarán medidas de precaución para cuidar a los menores.



Por lo que refiere al uso de tapabocas, "los únicos que tienen uso obligatorio son los funcionarios que manipulan alimentos. Para el resto es recomendado, no obligatorio", explicó el ministro de Educación Pablo da Silveira.

Finalmente, en diálogo con El País, el ministro de Educación expresó un mensaje de agradecimiento a todos los actores del sistema educativo: "Mucho agradecimiento por la responsabilidad, el compromiso. Por la fidelidad hacia la tarea educativa. Uruguay está saliendo de esta época difícil en mejores condiciones educativas que casi cualquier otro país de la región y eso se debe al aporte de docentes, funcionarios no docentes, alumnos, familias…".