La cuarta parte de los niños falta a su segunda dosis y se vencerán miles de vacunas contra el covid-19

La alta demanda tras la apertura de la agenda de vacunación a niños -en parte a fuerza del susto de la ola de contagios por ómicron- hizo que el gobierno adquiriera -y que arribaran al país en el primer mes de año- 258.000 dosis pediátricas contra el covid-19. Todas ellas, sin importar el lote en cuestión, vencen el 31 de marzo. Pero la caída de la adhesión, tras aquel impulso inicial, desafía a la campaña de vacunación que ahora se enfrenta a una exigente carrera contrarreloj.

El pasado miércoles comenzó la administración de las segundas dosis para aquellos niños, de entre cinco y 11 años, que se había vacunado seis semanas atrás. Y en los primeros tres días de esta aplicación de segundas dosis, la cuarta parte faltó a su cita.



No es extraño: solo en las siete primeras semanas del año se reportaron más de 32.000 contagios entre los menores de 10 años, según revela el último informe epidemiológico que publicó el Ministerio de Salud Pública. Y cualquiera de los niños que se infectaron tienen que aguardar tres meses tras el alta médica para darse la dosis que le corresponde.



A su vez, como ocurre en cualquier campaña de vacunación de emergencia, hay un primer momento de incertidumbre (que en Uruguay se dio previo a la apertura de la agenda, cuando todavía no se notaba el impacto de ómicron), hubo una segunda etapa de furor (en la que se agendan los convencidos) y luego una merma en que los más escépticos (o aquellos que se enfermaron antes de su primera dosis) se van registrando en cuentagotas. Tanto es así que en la última semana recibieron su primera dosis la décima parte de los que lo hicieron en los primeros días de la campaña.

Esta combinación de miles de infectados por un lado, y, por otro, la merma de la agenda que hace semanas no despega de poco más de la mitad de la población de esas edades inscripta, hacen que el cálculo de 258.000 dosis quedase sobrado.



Según la respuesta a un acceso a la información pública que difundió el MSP en su sitio web, entre el 30 de diciembre y el 31 de enero llegaron al país cinco embarques con vacunas pediátricas de los laboratorios Pfizer/BioNTech. Cada uno de ellos contenía 5.400 viales (frascos pequeños) equivalentes a 54.000 dosis, salvo el lote del 24 de enero que fue de 42.000.



Si todos los vacunados hasta el 17 de febrero (que son los únicos a los que la segunda dosis les tocaría antes del 31 de marzo) fueran a su segunda cita, se administrarían antes de la fecha de vencimiento más de 287.216 dosis. Pero la evidencia muestra que la cuarta parte está faltando y que los nuevos inscriptos para la primera dosis no compensan esas ausencias.

¿Y ahora qué?

El subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, apuesta a que “pueda convencerse a muchos de los que todavía no se dieron siquiera una dosis, (porque) falta mucho para el vencimiento (del 31 de marzo)”. Aunque reconoció que “no está previsto por ahora” un plan para ir barrio a barrio a ofrecer dosis (como sí ocurre para los adultos desde mediados del año pasado).



En el peor de los escenarios, dijo el subsecretario, “se donarán” como pasó con el sobrante de dosis del laboratorio AstraZeneca (Uruguay adquirió 148.800 de esa marca, pero administró solo 89.668). A priori no existe la posibilidad de devolución, aunque, explicó el subsecretario, “esos detalles son resorte de Presidencia que es quien negocia” la adquisición de vacunas.



El País consultó a uno de los responsables de Presidencia en esa toma de decisión, pero la fuente (que prefirió el anonimato) respondió: “No te preocupes. Estamos organizados. Llamá a Salud Pública”.



La pediatra Alicia Fernández, responsable del Programa de Niñez de Salud Pública y que asumió como presidenta de la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, organismo responsable de la logística de vacunación y a cuyo laboratorio Calmette llegan las dosis que adquiere el país, declinó dar una respuesta y solo consideró que aún “falta mucho” para el vencimiento.

La marcha.

En esta carrera contrarreloj a la que se enfrenta Uruguay, el desafío es más logístico (la premura para aprovechar las dosis antes de que se venzan) que epidemiológico. Porque la evidencia científica muestra que aquellos niños que se infectaron tienen un nivel de inmunidad tal que, al recuperarse, son considerados para los criterios de aislamiento como completamente vacunados.



De hecho, en las nuevas políticas sanitarias que estableció el MSP, esas que fueron cuestionadas por manejar tiempos de cuarentena distintos entre niños vacunados y los que no lo están, se considera como inmunizado cualquiera que se haya infectado en un plazo no mayor a 60 días. Esa ventana de tiempo deja entreabierta la posibilidad de que, como sucedió con los adultos, acorde pasan los meses caigan los anticuerpos y sea necesaria la vacunación.



Además, quienes se infectaron con la variante original de ómicron podrían reinfectarse con el sublinaje BA.2 que ya circula en Uruguay. El MSP anunció el viernes que “las muestras en las que se encontró (esta subvariante) fueron parte del envío semanal que se realiza al Instituto Pasteur de Montevideo y el diagnóstico corresponde a las del 5 al 14 de febrero”. El comunicado oficial aclaraba que “era un evento esperable y no hay elementos para considerar que tenga un comportamiento distinto a lo que se viene observado”.

Las chances de reinfectarse existen, pero son raras. Así los comprueba un trabajo preliminar de 32 investigadores de Dinamarca que estudiaron las muestras 1,8 millones de infectados entre el 22 de noviembre y el 11 de febrero. Según el documento publicado sin la revisión de pares en la base de artículos medRxiv, de un total de 187 reinfecciones, solo 47 eran por BA.2 tras haber contraído la ómicron original (BA.1).



El estudio concluye además que casi todas esas reinfecciones se dieron en “personas jóvenes no vacunadas” y que transitaron la enfermedad de manera leve. En este sentido, la comisión asesora de vacunas en Uruguay ya había recomendado que se acelere la vacunación en niños para protejerlos de cara al inicio del año lectivo.

Vale saber Recomendada. La comisión asesora de vacunas recomendó el 24 de noviembre la vacunación contra covid-19 a niños de entre cinco y 11 años.



Dos dosis. El esquema de vacunación en niños es de dos dosis, separadas por seis semanas.



Infantil. Las vacunas pediátricas cuentan con un tercio de concentración en sus dosis. De cada vial se obtienen diez dosis.



Positivos. Cuando un niño se infecta debe esperar tres meses a partir de la alta médica para recibir su dosis. Los adultos tienen que aguardar un mes si están en su esquema primario o seis meses en el caso de los refuerzos (la excepción son los inmunosurpimidos que esperan cuatro meses).



Segunda. La campaña vacunal de niños comenzó el 12 de enero. El miércoles pasado comenzaron a recibir su segunda dosis.



Menores. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) tiene a estudio para su autorización una vacuna de Pfizer indicada para niños de entre seis meses y cuatro años. La agencia se iba reunir el 15 de febrero, pero pospuso la cita debido a que recibió información adicional del laboratorio.