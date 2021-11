Aumenta la presión al MSP por costo del test PCR a los turistas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay obliga a que los turistas que visiten el país se realicen dos test PCR: uno debe hacerse hasta 72 horas antes del ingreso y otro a la semana, ya en territorio nacional. La normativa corre por cuenta de la Dirección de Fronteras del Ministerio de Salud Pública (MSP) y se incluyó en el decreto de apertura de fronteras en el marco del protocolo sanitario establecido. Pero ahora, con el ingreso masivo de extranjeros que se espera, el costo de los test PCR en Uruguay está siendo cuestionado por operadores turísticos y personas que viven en la frontera.

De cara al ingreso de brasileños con motivo de las finales de fútbol organizadas por la Conmebol, es esperable que estos no permanezcan en Uruguay durante el tiempo suficiente como para la segunda prueba, pero durante la temporada, el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, dijo a El País que “posiblemente permanezcan por períodos extendidos” y, en ese caso, las pruebas sí serán necesarias.



Consultado al respecto ayer en conferencia de prensa, el ministro de Turismo, Tabaré Viera, dijo que el costo del test “es un tema que preocupa a operadores turísticos” y “ocupa” al gobierno. “Lo que puedo decirles es que el MSP está estudiando el tema con preocupación y ocupándose. En los próximos días seguramente podrá haber noticias de esa cartera, pero al Ministerio de Turismo obviamente que los elevados costos de esos test le preocupan y así lo hemos transmitido”, sostuvo Viera.

Para los uruguayos que presentan síntomas de COVID-19, los test son gratis debido a que todas las mutualistas cubren los costos en esos casos. Sin embargo, cuando el motivo es el turismo, tanto uruguayos como extranjeros deben pagar el PCR y su costo oscila entre US$ 50 y US$ 100.



Una fuente del laboratorio Atgen, uno de los de mayor alcance territorial en la realización de test PCR, dijo a El País que “todavía no ha habido ningún pedido formal” de parte de la cartera de salud para subsidiar los exámenes a turistas. “Acá no sería un tema de salud individual sino de turismo, entonces cambian las exigencias. Tampoco sabemos si el MSP tiene fondos asignados para eso”, indicó la fuente.

Desde el MSP dijeron a El País que por el momento no se realizará ningún llamado a los laboratorios o mutualistas para coordinar la financiación de los test de PCR para turistas, a pesar de que Viera haya dicho que “el MSP está estudiando el tema con preocupación y ocupándose”.

Fronteras y puentes.

El presidente Luis Lacalle Pou visitó el departamento de Salto esta semana y allí fue abordado por lugareños que le reclamaron por la imposibilidad de ver a sus familiares residentes en Concordia (Argentina) dado el costo del PCR para salir y volver al país.



El presidente conversó con los manifestantes y dijo que no podían evitar que se hicieran el test para poder cruzar a través de Salto Grande, pero que le estaba “buscando la vuelta para que los uruguayos varados allá puedan venir con el PCR subsidiado”.

Según supo El País, una organización de más de 400 familias binacionales elevó una petición al gobernador de la provincia de Entre Ríos (Argentina) y al intendente de Paysandú con el fin de “tomar como prueba piloto el conjunto de personas/familias que con motivos debidamente justificados y comprobables” deben cruzar la frontera y que estas personas puedan hacerlo sin un hisopado negativo realizado por PCR, siempre y cuando cuenten con el esquema de vacunación correspondiente”, es decir las dos primeras dosis más 15 días.

Shirley Ramos es una de las integrantes de la organización y tiene a dos de sus hijos del otro lado del puente. “La realidad es que las autoridades de los países se tiran la piedra uno al otro y no llegamos a nada”, dijo Shirley a El País.



El “encarecimiento” se da para los dos lados, según Shirley, porque para los de “acá sale muy caro el PCR y para los de allá el dinero argentino no vale nada”, entonces “es costoso para ambos”.

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) reportó este martes que se realizaron 9.306 test y se detectaron 219 nuevos casos de contagios por coronavirus. Se registraron dos fallecidos y hay 19 personas internadas en cuidados intensivos.