Sacaron a docentes y directora del IAVA

Docentes del liceo IAVA están juntando firmas en contra del cese de la directora y varios colegas de la institución por parte del Consejo de Educación Secundaria (CES). Un grupo de profesores fue recibido esta semana por la Comisión de Educación de Diputados para plantear la situación.

"Hubo ceses de compañeros por llegar a los treinta y cinco años de actividad", contó el docente Daniel López, según señala en la versión taquigráfica. López advirtió que "muchas veces se llega a este término con 55 años de edad ya que hay docentes que empiezan a trabajar con veinte años; esto es muy común en el interior y en el caso de determinadas materias, como Matemáticas. Actualmente, esos compañeros, por un lado, sienten que pueden seguir trabajando y, por otro, se ven muy perjudicados por el nuevo régimen jubilatorio".

El pasado 29 de febrero Secundaria llevó a cabo los últimos ceses de profesores. Lo hizo telefónicamente y, según López, "de forma tardía", ya que los profesores habían participado de la elección de horas, incluso la directora del centro había renovado su cargo por un año más.

"Cuando una persona elige las horas se supone que es un contrato: se compromete a darlas y Secundaria o UTU se comprometen a que las dé. En este caso, la persona eligió las horas en el liceo, tenía los horarios, pero le comunicaron que cesaba el día 29 de febrero. Esto, inclusive, les pasó a directores; precisamente, le ocurrió a la directora del IAVA. Cuando un profesor pide la prórroga, hace el trámite pero no le contestan enseguida", advirtió López, quien insistió en que esta situación no se vivía solo en el IAVA sino también en otros liceos.

"No sé si ustedes saben cuál es el real motivo de esta situación —continuó la docente—. Los profesores quieren trabajar algún año más después de los treinta y cinco años de actividad para ver si pueden mejorar su jubilación. Dos años de aportes para quienes tienen entre cincuenta y uno y cincuenta y nueve años de edad y están en una AFAP les implica subir el monto de la jubilación capaz que en $ 3.000 o en $ 4.000. Entonces, la persona con cincuenta y cinco o cincuenta y seis años plantea que puede trabajar dos o tres años más, pero no la dejan".

JUNTAN FIRMAS