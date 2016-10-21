Robó, rapiñó e intentó escapar, pero quedó filmado y fue detenido

El delincuente de 29 años fue detenido y procesado por la Justicia.

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Un hombre de 29 años fue captado por las cámaras en el momento en que robaba un vehículo y rapiñaba a una mujer que caminaba por la misma cuadra en el barrio Goes, según informó el Ministerio del Interior.

El delincuente rápidamente escapó del lugar y se sacó la campera para evitarser detenido en caso de que la víctima aportara datos sobre su vestimenta.

La mujer fue a una parada de ómnibus donde pidió ayuda y llamaron al 9-1-1 en el momento en que los visualizadores de las cámaras también alertaron a la policía.

Cuatro minutos después la policía de investigaciones detuvo al delincuente que ya tenía variosantecedentes penales.Horas más tarde la Justicia lo procesó por unpor delito de hurto especialmente agravado y un delito de rapiña en grado de tentativa.



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